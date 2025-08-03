تقرير: كومو يتوصل لاتفاق مع ميلان من أجل ضم موراتا

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا يحتفل بهدفه في ريال مدريد

أفاد موقع كالتشيو ميركاتو أن نادي كومو توصل لاتفاق مع ميلان من أجل ضم ألفارو موراتا.

ألفارو موراتا

النادي : جالاتاسراي

ميلان
كومو

وأوضح التقرير أن كومو وافق على دفع 9 ملايين يورو مقابل ضم المهاجم الإسباني.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن ميلان أراد قطع إعارة اللاعب الإسباني إلى جالاتا سراي لبيعه إلى كومو.

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ووفقا للصحيفة فإن النادي التركي سيحصل على نسبة من هذا المبلغ نظير قطع الإعارة.

ولعب موراتا على سبيل الإعارة مع جالاتاسراي منذ الموسم الماضي.

وأعير المهاجم إلى جالاتاسراي في الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر مع إمكانية التمديد لعام آخر وفعل ناديه البند لتمتد إعارته.

وفي حال إبرام الصفقة بشكل رسمي، ستكون هذه التجربة هي الثالثة للاعب البالغ من العمر 32 عاما في الدوري الإيطالي بعدما انضم ليوفنتوس مرتين وميلان مرة واحدة.

وينتهي عقد موراتا مع ميلان في 2028.

وإجمالا، لعب موراتا الموسم الماضي 41 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 5 آخرين وذلك بعدما قضى النصف الأول من الموسم مع الروسونيري والنصف الآخر مع جالاتاسراي.

ويقود الإسباني سيسك فابريجاس تدريب كومو وأنهى الدوري الإيطالي الموسم الماضي في المركز العاشر.

ميلان ألفارو موراتا كومو جالاتا سراي
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