مواعيد مباريات الأحد 3 أغسطس 2025.. السوبر التونسي ومواجهة مصرية خليجية وديا

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 10:21

كتب : FilGoal

خليل القنيشي - الترجي

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الجديد ومسابقات الدوري حول العالم وتستمر استعدادات الأندية.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.

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السوبر التونسي

ينطلق الموسم التونسي مساء اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025 بإقامة مواجهة السوبر التونسي.

ويواجه الترجي فريق الملعب التونسي في منافسات كأس السوبر.

وتقام المباراة في السابعة والربع مساء.

مباريات ودية

يواجه نيوكاسل فريق توتنام وديا في تمام الثانية عصرا.

بينما في مواجهة مصرية خليجية يلعب الجزيرة الإماراتي أمام الوكرة القطري ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء، ويضم الجزيرة الثنائي محمد النني وإبراهيم عادل بينما الوكرة يضم بين صفوفه حمدي فتحي.

ويواجه أتليتكو مدريد فريق بورتو في تمام التاسعة مساء.

وفي نفس التوقيت يواجه بورنموث فريق وست هام.

وتختتم مواجهات اليوم مع منتصف الليل بمواجهة بين مانشستر يونايتد وفريق إيفرتون.

كأس السوبر التونسي السوبر التونسي الترجي الملعب التونسي
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