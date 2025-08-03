وسط اهتمام ميلان.. تقرير يكشف مطالبات يوفنتوس المالية لبيع فلاهوفيتش

اهتم ميلان في الفترة الماضية للتعاقد مع دوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي تعاقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس في الصيف المقبل.

وبحسب قناة سبورت ميدياست فإن يوفنتوس يطلب الحصول على 25 مليون يورو لبيع اللاعب الصربي إلى ميلان.

ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية في وقت سابق، فإن يوفنتوس يسعى لرحيل فلاهوفيتش من أجل التخلص من عبء العام الأخير من عقد مهاجمه الصربي الذي سيصل إلى 12 مليون يورو .

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن فلاهوفيتش مستعد للمخاطرة بالجلوس على مقاعد البدلاء، من أجل أن يتقاضى الراتب السنوي ومن ثم الرحيل بعد ذلك عن يوفنتوس من دون مقابل بعد انتهاء عقده.

ويعرف ماسيميليانو أليجري المدير الفني لميلان جيدا فلاهوفيتش إذ تولى تدريبه في البيانكونيري.

وكان يوفنتوس قد أعلن ضم المهاجم الكندي جوناثان ديفيد قادما من ليل الفرنسي.

فلاهوفيتش يلعب في صفوف يوفنتوس منذ صيف 2022 قادما من فيورنتينا مقابل 80 مليون يورو.

ولعب المهاجم الصربي 145 مباراة مع يوفنتوس وسجل 58 هدفا.