أمم إفريقيا للمحليين - تنزانيا تفوز على بوركينا فاسو في افتتاح البطولة
السبت، 02 أغسطس 2025 - 22:22
كتب : FilGoal
فاز منتخب تنزانيا على منافسه بوركينا فاسو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.
وتقام البطولة في 3 دول وهم كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وتستمر البطولة في الفترة من 2 إلى 30 أغسطس.
وسجل عبدول سليمان ومحمد حسيني ثنائية تنزانيا.
وشهدت المباراة حضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وافتتح سليمان النتيجة لمنتخب بلاده في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.
وضاعف حسيني النتيجة في الدقيقة 71 من صناعة مدثر يحيى وأكد حكم الفيديو صحة الهدف بعد 3 دقائق.
ويتواجد في المجموعة الثانية كل من تنزانيا وبوركينا فاسو ومدغشقر وموريتانيا وإفريقيا الوسطى.
وتلعب البطولة بمشاركة 19 فريقا.
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