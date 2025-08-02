سكاي: عاد إيزاك.. ولكنها ليست النهاية
السبت، 02 أغسطس 2025 - 21:20
كتب : FilGoal
كشفت شبكة سكاي سبورتس عن عودة أليكساندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد إلى إنجلترا.
ووصل إيزاك إلى نيوكاسل، على أن يعود إلى تدريبات الفريق الجماعية بمجرد عودة اللاعبين من الجولة التحضيرية.
ويواصل النادي رحلته الآسيوية إذ يستعد لقاء توتنام في مباراة ودية بكوريا الجنوبية غدا الأحد.
وتأتي عودة إيزاك بعد يوم من رفض إدارة النادي لعرض ليفربول المقدر بـ 110 مليون جنيه إسترليني.
في الوقت ذاته، قرر ليفربول عدم تقديم عرض جديد قبل الحصول على تأكيد من نيوكاسل أنه مستعد للبيع والتفاوض، وفقا لما أكده بول جويس صحفي ذا تايمز أيضا.
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