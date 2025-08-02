رومانو: ليفربول لم يغلق الباب أمام محاولة ضم إيزاك

لا يزال ليفربول يحلم بضم ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس، أن ليفربول سيحاول ضم إيزاك مرة أخرى.

وأن ليفربول لم يغلق الباب أمام ضم إيزاك ويمكنه تقديم عرضا جديدا إذا فتح نيوكاسل الباب أمام رحيل المهاجم السويدي.

لكن الأمر يتوقف على قرار نيوكاسل إذا استطاع التعاقد مع مهاجم آخر وقتها سيحاول ليفربول بقوة ضم إيزاك.

يأتي ذلك في ظل محاولات نيوكاسل لضم بنجامين سيسكو مهاجم لايبزج الألماني.

وأبلغ نيوكاسل نظيره الألماني لايبزج باستعداده لتلبية طلباته المالية بشأن سيسكو، وكذلك شروط اللاعب للتوقيع للنادي الإنجليزي.

كل هذا يأتي في ظل منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد الذي يسعى أيضا لضم المهاجم السلوفيني.

وأبرم ليفربول عدة صفقات قوية في الصيف الجاري بعدما ضم كل من فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن الألماني، وجيرمي فريمبونج وميلوس كيركيز وهوجو إكيتيكي.