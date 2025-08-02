تقرير: ميلان يقترب من الاتفاق مع جالاتاسراي على قطع إعارة موراتا.. وكومو ينتظر

اقترب نادي ميلان من التوصل لاتفاق مع نظيره جالاتاسراي على قطع إعارة ألفارو موراتا.

ويلعب موراتا على سبيل الإعارة مع جالاتاسراي منذ الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن ميلان يريد قطع إعارة اللاعب الإسباني وهو ما اقترب من تحقيقه لبيعه إلى كومو.

ووفقا للصحيفة فإن كومو توصل لاتفاق مع ميلان منذ فترة لضم موراتا مقابل 10 ملايين يورو وسيحصل النادي التركي على نسبة من هذا المبلغ نظير قطع الإعارة.

وأعير المهاجم إلى جالاتاسراي في الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر مع إمكانية التمديد لعام آخر وفعل ناديه البند لتمتد إعارته.

ومن المقرر أن يكون انتقال موراتا إلى كومو بشكل دائم مقابل 10 ملايين يورو.

وفي حال إبرام الصفقة بشكل رسمي، ستكون هذه التجربة هي الثالثة للاعب البالغ من العمر 32 عاما في الدوري الإيطالي بعدما انضم ليوفنتوس مرتين وميلان مرة واحدة.

وينتهي عقد موراتا مع ميلان في 2028.

وإجمالا، لعب موراتا الموسم الماضي 41 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 5 آخرين وذلك بعدما قضى النصف الأول من الموسم مع الروسونيري والنصف الآخر مع جالاتاسراي.

ويقود الإسباني سيسك فابريجاس تدريب كومو وأنهى الدوري الإيطالي الموسم الماضي في المركز العاشر.