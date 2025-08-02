آس: برشلونة منفتح على بيع كاسادو لتسجيل راشفورد

السبت، 02 أغسطس 2025 - 17:45

كتب : FilGoal

مارك كاسادو لاعب برشلونة

يستعد نادي برشلونة لبيع مارك كاسادو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مارك كاسادو

النادي : برشلونة

برشلونة

وبحسب صحيفة آس الإسبانية فإن برشلونة منفتح على بيع لاعبه لكي يتمكن من تسجيل ماركوس راشفورد صفقته الجديدة القادمة من مانشستر يونايتد.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو في وقت سابق فإن برشلونة كان يريد دفع مبلغ كسر الشرط الجزائي البالغ 100 مليون يورو.وينتهي عقد مارك كاسادو مع برشلونة صيف 2028.

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وشارك اللاعب مع برشلونة الموسم الماضي في 36 مباراة، تمكن من تسجيل هدف وصناعة 6 أهداف.

وحقق اللاعب مع برشلونة بطولة الدوري الإسباني والسوبر وكأس ملك إسبانيا.

وانضم راشفورد إلى برشلونة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو.

وقبل راشفورد تخفيض راتبه بنسبة 15%، بينما تتضمن الصفقة تتضمن حق شراء مقابل 30 مليون يورو.

ينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد صيف 2028، وعاد ليونايتد من جديد بعد إعارة مع نادي أستون فيلا يناير الماضي.

وشارك راشفورد مع أستون فيلا الموسم الماضي في 17 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 أهداف.

راشفورد خاض مسيرته كاملة مع الشياطين الحمر، ولم يخرج من النادي سوى في فترة الإعارة.

برشلونة مارك كاسادو راشفورد
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