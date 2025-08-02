ذا أثليتك: وست هام على أعتاب ضم ويلسون

السبت، 02 أغسطس 2025 - 16:37

كتب : FilGoal

ويلسون - نيوكاسل

وافق كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل السابق على الانتقال لصفوف وست هام في صفقة انتقال حر.

وسيوقع المهاجم المخضرم على عقد انتقال لمدة موسم واحد بعدما أكمل الفحص الطبي وفقا لشبكة "ذا أثليتك".

صاحب الـ 33 عاما رحل بنهاية الموسم الماضي عقب نهاية تعاقده عن نيوكاسل.

وانضم ويلسون لنيوكاسل في صيف 2020 قادما من بورنموث وسجل 49 هدفا خلال 130 مباراة.

ويسعى وست هام لتعويض رحيل مايكل أنطونيو الذي انتهى تعاقده بنهاية الموسم تاركا فراغا في قائمة جراهام بوتر.

وتعاقد وست هام مع جان كلير توديبو والحاجي ماليك ضيوف وكايل ووكر بيتيرز ودانيل كامينجز في الصيف الجاري.

في المقابل رحل عن الفريق كل من آرون كريسويل ولوكاس فابيانسكي وفلاديمير كوفال وداني إنجز وكورت زوما ومحمد قدوس.

وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الـ 14 برصيد 43 نقطة.

ويبدأ الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي بلقاء سندرلاند العائد حديثا للمسابقة بعد غياب يوم 16 أغسطس المقبل.

وست هام الدوري الإنجليزي نيوكاسل
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