كالتشيو ميركاتو: نكونكو الخيار الأول لـ إنتر بعد فشل ضم لوكمان.. وعقبة تعطل انضمامه

بدأ إنتر محادثات أولية مع وكلاء كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي.

ويأتي ذلك بعد فشل مفاوضات النيراتزوري ضم أديمولا لوكمان من أتالانتا.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن الفرنسي هو الخيار الأول في حال فشل انضمام لوكمان.

ويقف راتب نكونكو عقبة أمام إنتر إذ يتقاضى 6.5 مليون يورو، بينما وافق لوكمان على التوقيع لإنتر براتب 4.5 مليون يورو.

ولا يزال أتالانتا يرغب في بيع نجمه مقابل 50 مليون يورو ورفض عرض إنتر المقدر بـ 45 مليون يورو.

وساهم الفرنسي في تتويج تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية ودوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

وارتبط اسم الفرنسي بالانتقال لمانشستر يونايتد وبرشلونة الصيف الجاري.

صاحب الـ 27 عاما انضم لتشيلسي في صيف 2023 وخاض 62 مباراة سجل 18 هدفا وصنع 5.

وتعاقد إنتر في الصيف الحالي مع كل من البرازيلي لويس هنريكي والفرنسي أنجي يوان بوني والكرواتي بيتار سوسيتش والبولندي نيكولا زاليفسكي.