الهلال يعلن عودة سالم الدوسري لتدريباته

عاد سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي والهلال للمشاركة في تدريبات ناديه تدريجيا.

وتعرض الدوسري للإصابة في مواجهة باتشوكا المكسيكي ضمن ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وأعلن الهلال مشاركة سالم الدوسري في الجزء الأول من الحصة التدريبية للفريق، قبل أن يعود لاستكمال برنامجه التأهيلي.

وتعرض الدوسري للإصابة خلال مواجهة باتشوكا المكسيكي التي حسمها الهلال 2-0 ضمن ختام دور المجموعات.

وأصيب سالم الدوسري في العضلة الخلفية وخاض برنامج علاجي من 4 إلى 6 أسابيع للتعافي.

وغاب سالم الدسوري عن مباراتي الهلال ضد مانشستر سيتي بدور الـ16، وفلومينينسي البرازيلي بدور الثمانية.

وودع الهلال كأس العالم للأندية بعد الخسارة من فلومينينسي 2-1 بربع النهائي.

ويخوض الهلال حاليا معسكرا تحضيريا في ألمانيا تحت قيادة مدربه سيموني إنزاجي تحضيرا للموسم الجديد.