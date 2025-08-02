جوردون يتعاطف مع إيزاك: الناس تنسى أنك إنسان في هذا السيناريو

السبت، 02 أغسطس 2025 - 13:28

كتب : FilGoal

جوردون - جولينتون - إيزاك

أوضح أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل أنه مر في الصيف الماضي بما يمر به زميله ألكسندر إيزاك حاليا.

أنتوني جوردون

النادي : نيوكاسل يونايتد

أليكساندر إيزاك

النادي : نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد

وارتبط اسم جوردون الصيف الماضي بالانتقال لليفربول وهو ما لم يتم ولا زال مستمرا بقميص نيوكاسل حتى الآن.

ورفض نيوكاسل العرض الأول من ليفربول لضم الهداف السويدي. (طالع التفاصيل)

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وقال جوردون لـ موقع نيوكاسل كرونيكل: "كان الأمر صعبا بالنسبة لي، شاركت في يورو 2024 وكان الأمر مرعبا ذهنيا لأنني لم أشارك".

وأضاف "كنت أعلم بعدها أنني سأرحل عن الفريق في مرحلة ما من سوق الانتقالات وهو ما لم يحدث وكان عليّ استيعاب الأمر".

وأردف "الأمر صعبا للغاية ولهذا أتفهم ما يمر به إيزاك في الوقت الحالي، الأمر صعب، والناس تنسى أنك إنسان في هذا السيناريو".

وأتم "سيمر ألكسندر بالكثير، وكذلك النادي، وآمل في النهاية أن يحقق الجميع مبتغاه".

قرر ليفربول عدم تقديم عرض جديد قبل الحصول على تأكيد من نيوكاسل أنه مستعد للبيع والتفاوض، وفقا لما أكده بول جويس صحفي ذا تايمز أيضا.

وأوضح بن جاكوبز صحفي "توك سبورت" إن ليفربول قدم عرضا بـ110 مليون جنيه استرليني، وتم رفضه مباشرة.

ليفربول كان متفائلا بإمكانية حسم الصفقة، ولكن رفض نيوكاسل السريع والمباشر وبدون طلبات مقابلة غير حساباته بالكامل.

ويتدرب إيزاك بمفرده في مرافق نادي ريال سوسيداد (ناديه السابق) فيما يخوض فريق نيوكاسل جولة آسيوية استعدادا للموسم الجديد المقررة انطلاقة منتصف أغسطس الجاري.

وحاول نيوكاسل تحسين عقد إيزاك، مع وضع شرط جزائي في عقده، إلا أن اللاعب السويدي لم يعدل من موقفه.

ولعب إيزاك في صفوف ريال سوسيداد لمدة 3 سنوات، قبل الانتقال إلى نيوكاسل في صيف 2022 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني ( (69.4 مليون يورو).

نيوكاسل أعلن أن غياب إيزاك عن الرحلة الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد نتيجة إصابة في الفخذ، فيما ذكرت مصادر بأن غيابه نتيجة مستقبله الغامض حتى الآن.

ويتبقى 3 سنوات في عقد إيزاك مع نيوكاسل، ولكن الفريق بدأ في البحث عن بدائل في خط الهجوم.

ورغم تعاقد ليفربول مع هوجو إيكيتيكي مهاجم أينتراخت فرانكفورت، إلا أن إيزاك مازال هدفا للريدز، في ظل ارتباط داروين نونيز بالانتقال إما للدوري الإيطالي أو السعودي.

ووضع نيوكاسل بنجامين سيسكو مهاجم لايبزيج الألماني، على رأس قائمة مرشحيه لدعم الهجوم، ولكن يزاحمه مانشستر يونايتد على ضم اللاعب السلوفيني.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو أن سيسكو صار أكثر انفتاحا على الانتقال إلى مانشستر يونايتد رغم عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

كما وضعت إدارة نيوكاسل، الكونغولي يوان ويسا مهاجم برينتفورد.

وسجل إيزاك الموسم الماضي 27 هدفا في جميع المسابقات.

كما ساهم بهدفه في المباراة النهائي لكأس كاراباو في تتويج نيوكاسل بأول لقب منذ 70 عاما، بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية 2-1.

وخلال 3 مواسم مع نيوكاسل سجل إيزاك 62 هدفا في 109 مباراة بجميع المسابقات.

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