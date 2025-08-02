جوردون يتعاطف مع إيزاك: الناس تنسى أنك إنسان في هذا السيناريو

أوضح أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل أنه مر في الصيف الماضي بما يمر به زميله ألكسندر إيزاك حاليا.

وارتبط اسم جوردون الصيف الماضي بالانتقال لليفربول وهو ما لم يتم ولا زال مستمرا بقميص نيوكاسل حتى الآن.

ورفض نيوكاسل العرض الأول من ليفربول لضم الهداف السويدي. (طالع التفاصيل)

وقال جوردون لـ موقع نيوكاسل كرونيكل: "كان الأمر صعبا بالنسبة لي، شاركت في يورو 2024 وكان الأمر مرعبا ذهنيا لأنني لم أشارك".

وأضاف "كنت أعلم بعدها أنني سأرحل عن الفريق في مرحلة ما من سوق الانتقالات وهو ما لم يحدث وكان عليّ استيعاب الأمر".

وأردف "الأمر صعبا للغاية ولهذا أتفهم ما يمر به إيزاك في الوقت الحالي، الأمر صعب، والناس تنسى أنك إنسان في هذا السيناريو".

وأتم "سيمر ألكسندر بالكثير، وكذلك النادي، وآمل في النهاية أن يحقق الجميع مبتغاه".

قرر ليفربول عدم تقديم عرض جديد قبل الحصول على تأكيد من نيوكاسل أنه مستعد للبيع والتفاوض، وفقا لما أكده بول جويس صحفي ذا تايمز أيضا.