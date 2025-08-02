مبابي: حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر

دعّم كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الحالي وباريس سان جيرمان السابق زميله أشرف حكيمي بعد اتهامه في قضية اغتصاب.

أشرف حكيمي النادي : باريس سان جيرمان كيليان مبابي النادي : ريال مدريد

وطالب مكتب النيابة العامة في نانتيه بجنوب باريس بإحالة أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان للمحاكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب. (طالع التفاصيل)

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرا عن حكيمي وأشارت فيه لحضور مبابي لجلسة استماع من القضاء الفرنسي في ربيع 2023.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن " مبابي قدّم نفسه أمام القضاء على أنه صديق عزيز جدا، قريب جدا من أشرف حكيمي".

وقال مبابي للقضاة آنذاك في 2023: "أشرف حكيمي يحترم النساء. حتى وهو في حالة سُكر، لم أره يتصرف بشكل غير لائق، حتى في المرات التي لم أكن حاضرا فيها، لم أتلقَ أي ردود من صديقات تقول إن أشرف تصرف بشكل سيئ أو تجاوز الحدود".

كما أشار مبابي للقضاة عن حالة الارتباك التي عاشها حكيمي في فبراير 2023 بعد اتهامه في قضية الاغتصاب في نفس ليلة ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في العالم.

وأضاف مبابي "في تلك الليلة، ذهبنا إلى المطعم. أشرف انهار تماما، وبكى. لم يكن في حالة جيدة إطلاقا".

وأدلت فاني كولين محامية أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان بتصرحات لأول مرة بعد اتهامه بالاغتصاب.

وقالت فاني كولين محامية أشرف حكيمي عبر راديو مونت كارلو: "النيابة العامة تقوم بدورها، لكنني ملمة بالقضية وأوكد وجود ادلة كثيرة تبرئ حكيمي، وسيكون دور الدفاع تقديمها".

وأضافت "سنناضل في هذه القضية حتى النهاية لكشف الحقيقة. أشرف حكيمي لم يقل ولم يفعل شيئا على الإطلاق وليس لديه ما يلام عليه".

وبحسب صحيفة لو باريزيان الفرنسية فإن النيابة العامة في نانتيه تطالب بإحالة حكيمي للمحكامة الجنائية للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب تعود إلى 25 فبراير 2023 الماضي.

وتصل عقوبة الاغتصاب إلى السجن لمدة 15 عاما.

ماذا حدث؟

اتهمت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما باغتصابها في منزل حكيمي في بولوني بيلانكور يوم 24 فبراير 2023.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية حينها أن حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان قيد التحقيق بتهمة الاغتصاب.

وتعود بداية الأمر إلى 16 يناير عندما بدأ نقاش بين أشرف حكيمي والشابة عبر شبكة التواصل الاجتماعي انستجرام، وفي يوم السبت 25 فبراير كانت الشابة قد ذهبت إلى منزل اللاعب في بولوني، على متن سيارة أوبر.

وفي منزل اللاعب، خرجت الأمور عن السيطرة حسب كلمات الشابة وأن اللاعب تعدى عليها رغما عنها.

وتمكنت الضحية من تحرير نفسها من المتهم بدفعه بعيدا وبعد الرحيل أرسلت رسالة إلى صديق جاء ليأخذها بعيدا.