لو باريزيان: مطالبة بتحويل حكيمي للمحاكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 19:15

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ

طالب مكتب النيابة العامة في نانتيه بجنوب باريس بإحالة أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان للمحاكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب.

أشرف حكيمي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وبحسب صحيفة لو باريزيان الفرنسية فإن النيابة العامة في نانتيه تطالب بإحالة حكيمي للمحكامة الجنائية للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب تعود إلى 25 فبراير 2023 الماضي.

وتصل عقوبة الاغتصاب إلى السجن لمدة 15 عاما.

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وتألق حكيمي صاحب الـ26 عاما خلال الموسم الماضي بالمشاركة في 55 مباراة، بواقع 25 مباراة في الدوري سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع 8.

كما لعب 17 مباراة في دوري أبطال أوروبا ليقود فريقه للنهائي والتتويج باللقب الأول في التاريخ بتسجيله 4 أهداف وصناعة 5.

كما لعب حكيمي 7 مباريات في كأس العالم للأندية سجل هدفين وصنع مثلهما، ولعب 5 مباريات في كأس فرنسا سجل هدفا وصنع آخر.

وتوج حكيمي هذا الموسم مع باريس سان جيرمان بألقاب الدوري والكأس والسوبر الفرنسيين، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا، فيما خسر نهائي كأس العالم للأندية.

وينتظر باريس سان جيرمان نهائيا السوبر الأوروبي أمام توتنام، ونهائي كأس إنتر كونتيننتال نهاية العام.

كما يترقب حكيمي المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية ديسمبر المقبل، والمقررة في المغرب.

وانضم حكيمي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 قادما من إنتر الإيطالي.

ولعب حكيمي خلال مسيرته لأندية ريال مدريد، وبروسيا دورتموند، وإنتر، وباريس سان جيرمان.

أشرف حكيمي باريس سان جيرمان
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