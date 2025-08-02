ماستانتونو قبل السفر لإسبانيا: انتظرت هذا اليوم طويلا

السبت، 02 أغسطس 2025 - 12:03

كتب : FilGoal

فرانكو ماستانتونو

أبدى فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد الجديد سعادته بالسفر إلى إسبانيا تمهيدا للانضمام بشكل رسمي لصفوف الملكي.

وأعلن ريال مدريد ضم اللاعب الشاب مقابل 45 مليون يورو كأغلى لاعب يتم بيعه في تاريخ الدوري الأرجنتيني.

وسينضم فرانكو إلى الملكي بعد يوم 14 أغسطس المقبل حين يبلغ سن الـ 18 حينها.

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وقال فرانكو ماستانتونو لشبكة ESPN قبل السفر لإسبانيا: "أنا سعيد للغاية. انتظرت هذا اليوم طويلا. أنا سعيد جدا بالسفر إلى مدريد".

وأضاف "ألفريدو دي ستيفانو لاعب عظيم، أسطورة. قلت إنني أرغب في السير على خطاه، باللعب مع ريفر بليت ثم الانتقال إلى مدريد. إنه لأمر رائع أن أتمكن من السير على هذا النهج، وآمل أن أتمكن من السير على خطاه".

وأتم "رقمي مع ريال مدريد؟ لا أعرف بعد، سأرى ماذا سيحدث، أود ارتداء القميص رقم 10 لكن مبابي اختاره وهذا حقه إنه قدوة".

وسيتدرب حتى 14 أغسطس بشكل منفرد لأن قواعد فيفا تمنع انتقال اللاعبين الأقل من 18 عاما.

ولم يخض ماستانتونو أي مباراة مع ريفر بليت بعد توديع الفريق لكأس العالم للأندية 2025.

وسبق أن قال ماستانتونو عبر TYC: "لا يمكنني الانتظار للعب مع مبابي وفينيسيوس جونيور".

وواصل: "لطالما حلمت بالفريق الأكبر، وريال مدريد هو الأكبر في أوروبا".

وتابع: "لو أخبرتني في بداية العام، لقلت إن نيتي كانت اللعب مع ريفر بليت ولم يكن لدي خيار آخر، وفي منتصف العام جاء ريال مدريد وغير قراري".

وشدد: "المحادثة التي أجريتها مع تشابي ألونسو حفزتني كثيرا لاتخاذ القرار".

وأضاف: "لأكون صادقا، لا أهتم بالكرة الذهبية، وكل ما أريده هو تحقيق العديد من الألقاب مع ريال مدريد. أريد التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، والكرة الذهبية ليست في ذهني".

وأردف: "كنت في أكبر فريق في أمريكا الجنوبية، والآن سأذهب إلى أكبر فريق في العالم. إنه حلم".

وشدد: "عندما يتصل بك شخص مثل تشابي ألونسو ويخبرك أنه يريدك في فريقه، فمن المستحيل ألا تشعر بالعاطفة. لقد اتصل بي وتحدث معي بصراحة شديدة، وهو أمر مهم بالنسبة لي".

وأتم: "في العديد من الليالي أذهب إلى الفراش وأبدأ في تخيل أشياء مثل دخول سانتياجو برنابيو قبل المباراة أو خلال تقديمي. كلما اقترب ذلك اليوم، كلما فكرت في الأمر أكثر".

فرانكو ماستانتونو ريال مدريد
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