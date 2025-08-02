"أترك هذا النادي رجلا ناضجا".. سون يعلن رحيله عن توتنام

السبت، 02 أغسطس 2025 - 10:29

كتب : FilGoal

توماس فرانك - سون هيونج مين

أعلن سون هيونج مين لاعب توتنام رحيله في الصيف الحالي عن صفوف الفريق بشكل مفاجئ.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وحلت بعثة توتنام في كوريا الجنوبية لخوض مباراة ودية ضد نيوكاسل استعدادا للموسم الجديد.

وقال سون خلال مؤتمر صحفي: "أردت أن أعلن إنني قررت مغادرة النادي هذا الصيف. بكل احترام، النادي يدعمني في هذا القرار".

أخبار متعلقة:
توك سبورت: سون يقترب من الدوري الأمريكي سون: العائلات والأطفال في فلسطين يعانون من الجوع الشديد.. وأطالب بالتبرع لهم مؤتمر سون: أريد الفوز بلقبي الأول مع توتنام في 10 سنوات.. وهاري كين سيدعمنا الدوري الأوروبي - سون يغيب عن توتنام أمام بودو جليمت في ذهاب نصف النهائي

وأضاف "هذا أصعب قرار اتخذته في مسيرتي. لدي ذكريات رائعة. كان اتخاذ القرار صعبا للغاية".

وأكمل "أحتاج إلى بيئة جديدة لأدفع نفسي للأمام. أحتاج إلى القليل من التغيير، 10 سنوات فترة طويلة. جئت إلى شمال لندن طفلا، في الثالثة والعشرين من عمري، في سن صغيرة جدا. أترك هذا النادي رجلا ناضجا، رجلا فخورا جدا".

وأتم "أود أن أشكر جميع جماهير توتنهام على كل هذا الحب. آمل أن يكون الوداع في توقيت مناسب، وأن يكون هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار. آمل أن يتقبل الجميع ذلك ويحترموه".

ومن جانبه صرّح توماس فرانك المدير الفني قائلا: "بشكل شخصي كنت أود العمل مع لاعب وشخص رائع، هو أسطورة حقيقية لتوتنام ومن بين أعظم من لعبوا في الدوري الإنجليزي، ليس من السهل إيجاد الوقت المناسب لكن ما يجعله سهلا بعض الشيء أنه في القمة".

وانضم سون إلى توتنام قادما من باير ليفركوزن في أغسطس 2015 وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي كأول لقب يدخل خزائن النادي من 2008.

ويعد سون خامس الهدافين التاريخيين لتوتنام برصيد 173 هدفا وسابع لاعب يخوض أكثر مباريات في تاريخ النادي برصيد 454 مباراة.

وفاز هدف سون ضد بيرنلي في 2019 بجائزة بوشكاش كأفضل هدف.

وحاز لقب هداف الدوري الإنجليزي موسم 2021-22 مناصفة مع محمد صلاح برصيد 21 هدفا.

ولتزداد أسطورية سون فهو واحد من بين 13 لاعبا رفعوا ألقابا في تاريخ النادي.

وسيلتقي توتنام مع نيوكاسل في سو ل عاصمة كوريا الجنوبية على استاد سول كأس العالم غدا الأحد.

وسبق أن كشفت إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية إلى أن صاحب الـ 33 عاما في مفاوضات متقدمة مع لوس أنجلوس الأمريكي ولا يمانع توتنام بيعه.

ولعب سون في الموسم السابق 46 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 12 آخرين.

وينتهي عقد سون مع توتنام في صيف 2026.

توماس فرانك سون هيونج مين توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
وكيل ريناتو فيجا يوضح حقيقة مفاوضات النصر السعودي تقرير برتغالي: مشكلة وحيدة أمام النصر في صفقة برونو فيرنانديز الميدان: تضارب في وجهات النظر بين إنزاجي والإدارة بسبب نونيز ليفربول لم ينسحب من صفقة إيزاك.. ولكن سكاي: ليون يقترب من الاتفاق مع ليفربول لضم تايلر مورتون ميلنر يرتدي القميص رقم 20 في برايتون تكريما لذكرى جوتا رومانو: وست هام يقدم عرضا لضم جون فيكتور حارس مرمى بوتافوجو تقرير: دوجلاس لويز منفتح على الانتقال لـ نوتنجهام.. وطلبات يوفنتوس المالية
أخر الأخبار
سكاي: نيوكاسل يلبي طلبات لايبزج لضم سيسكو.. وهويلاند ورقة يونايتد لخطف الصفقة 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماستانتونو قبل السفر لإسبانيا: انتظرت هذا اليوم طويلا 45 دقيقة | الدوري الإسباني
بقيادة أوسكار رويز.. انطلاق معسكر حكام النخبة بالإسكندرية 53 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: تشيلسي يضع اللمسات النهائية على صفقة سيمونز ساعة | الكرة الأوروبية
بعد اتهامه بالاغتصاب.. محامية حكيمي: سنناضل حتى النهاية لكشف الحقيقة ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب كلوب أمريكا: سان ماكسيمان مثير للإعجاب.. وتقرير يكشف تفاصيل الصفقة المنتظرة ساعة | سعودي في الجول
الصفقة الخامسة.. روما يضم جيلاردي من فيرونا ساعة | الكرة الأوروبية
الشرق الأوسط: سعود عبد الحميد يجتاز الكشف الطبي في لانس ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 3 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 4 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم
/articles/510408/أترك-هذا-النادي-رجلا-ناضجا-سون-يعلن-رحيله-عن-توتنام