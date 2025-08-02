"أترك هذا النادي رجلا ناضجا".. سون يعلن رحيله عن توتنام

أعلن سون هيونج مين لاعب توتنام رحيله في الصيف الحالي عن صفوف الفريق بشكل مفاجئ.

وحلت بعثة توتنام في كوريا الجنوبية لخوض مباراة ودية ضد نيوكاسل استعدادا للموسم الجديد.

وقال سون خلال مؤتمر صحفي: "أردت أن أعلن إنني قررت مغادرة النادي هذا الصيف. بكل احترام، النادي يدعمني في هذا القرار".

وأضاف "هذا أصعب قرار اتخذته في مسيرتي. لدي ذكريات رائعة. كان اتخاذ القرار صعبا للغاية".

وأكمل "أحتاج إلى بيئة جديدة لأدفع نفسي للأمام. أحتاج إلى القليل من التغيير، 10 سنوات فترة طويلة. جئت إلى شمال لندن طفلا، في الثالثة والعشرين من عمري، في سن صغيرة جدا. أترك هذا النادي رجلا ناضجا، رجلا فخورا جدا".

وأتم "أود أن أشكر جميع جماهير توتنهام على كل هذا الحب. آمل أن يكون الوداع في توقيت مناسب، وأن يكون هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار. آمل أن يتقبل الجميع ذلك ويحترموه".

Heung-Min Son has announced his intention to leave the Club at a press conference alongside Thomas Frank in Seoul. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 2, 2025

ومن جانبه صرّح توماس فرانك المدير الفني قائلا: "بشكل شخصي كنت أود العمل مع لاعب وشخص رائع، هو أسطورة حقيقية لتوتنام ومن بين أعظم من لعبوا في الدوري الإنجليزي، ليس من السهل إيجاد الوقت المناسب لكن ما يجعله سهلا بعض الشيء أنه في القمة".

وانضم سون إلى توتنام قادما من باير ليفركوزن في أغسطس 2015 وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي كأول لقب يدخل خزائن النادي من 2008.

ويعد سون خامس الهدافين التاريخيين لتوتنام برصيد 173 هدفا وسابع لاعب يخوض أكثر مباريات في تاريخ النادي برصيد 454 مباراة.

وفاز هدف سون ضد بيرنلي في 2019 بجائزة بوشكاش كأفضل هدف.

وحاز لقب هداف الدوري الإنجليزي موسم 2021-22 مناصفة مع محمد صلاح برصيد 21 هدفا.

ولتزداد أسطورية سون فهو واحد من بين 13 لاعبا رفعوا ألقابا في تاريخ النادي.

وسيلتقي توتنام مع نيوكاسل في سو ل عاصمة كوريا الجنوبية على استاد سول كأس العالم غدا الأحد.

وسبق أن كشفت إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية إلى أن صاحب الـ 33 عاما في مفاوضات متقدمة مع لوس أنجلوس الأمريكي ولا يمانع توتنام بيعه.

ولعب سون في الموسم السابق 46 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 12 آخرين.

وينتهي عقد سون مع توتنام في صيف 2026.