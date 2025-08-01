تقرير برتغالي: مشكلة وحيدة أمام النصر في صفقة برونو فيرنانديز

كشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية عن إمكانية انتقال برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد إلى النصر السعودي.

وذكرت الصحيفة أن النصر يستهدف إغراء برونو بفرصة اللعب بجوار مواطنه وقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو.

وأوضح التقرير إن توفير الأموال اللازمة لإتمام الصفقة لن يمثل مشكلة للعالمي في صفقة برونو فيرنانديز، ولكن المهم هو إقناع اللاعب نفسه.

يأتي ذلك بعد أن رفض برونو عرضا كبيرا من الهلال السعودي في نفس الصيف الجاري.

وأوضح برونو في مؤتمر صحفي: "كانت هناك فرصة للانضمام للهلال، اتصل بي رئيس النادي وسألني إذا كنت أرغب في اللعب هناك، كانوا ينتظرونني".

وأكمل "تحدثت مع المدرب روبن أموريم، وطلب مني عدم الرحيل والانتقال للهلال".

وأضاف "كان من السهل الانتقال إلى الهلال، أعرف اللاعبين البرتغاليين هناك جيدا، ولكنني أريد اللعب على أعلى مستوى والمنافسة على الألقاب الكبرى".

وكشف "مانشستر يونايتد لم يرغب في بيعي، إنهم لا يحتاجون إلى المال، لو كنت أرغب في الرحيل، لسمحوا لي بذلك".

وكشفت ديلي ميل تفاصيل العرض الذي يتقاضي من خلاله 700 ألف جنيه استرليني معفاة من الضرائب كراتب اسبوعي.