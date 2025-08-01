تقرير برتغالي: مشكلة وحيدة أمام النصر في صفقة برونو فيرنانديز

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 23:47

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - توتنام - الدوري الأوروبي

كشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية عن إمكانية انتقال برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد إلى النصر السعودي.

وذكرت الصحيفة أن النصر يستهدف إغراء برونو بفرصة اللعب بجوار مواطنه وقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو.

وأوضح التقرير إن توفير الأموال اللازمة لإتمام الصفقة لن يمثل مشكلة للعالمي في صفقة برونو فيرنانديز، ولكن المهم هو إقناع اللاعب نفسه.

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يأتي ذلك بعد أن رفض برونو عرضا كبيرا من الهلال السعودي في نفس الصيف الجاري.

وأوضح برونو في مؤتمر صحفي: "كانت هناك فرصة للانضمام للهلال، اتصل بي رئيس النادي وسألني إذا كنت أرغب في اللعب هناك، كانوا ينتظرونني".

وأكمل "تحدثت مع المدرب روبن أموريم، وطلب مني عدم الرحيل والانتقال للهلال".

وأضاف "كان من السهل الانتقال إلى الهلال، أعرف اللاعبين البرتغاليين هناك جيدا، ولكنني أريد اللعب على أعلى مستوى والمنافسة على الألقاب الكبرى".

وكشف "مانشستر يونايتد لم يرغب في بيعي، إنهم لا يحتاجون إلى المال، لو كنت أرغب في الرحيل، لسمحوا لي بذلك".

وكشفت ديلي ميل تفاصيل العرض الذي يتقاضي من خلاله 700 ألف جنيه استرليني معفاة من الضرائب كراتب اسبوعي.

ويصل الراتب إلى 200 مليون جنيه استرليني في 3 مواسم، شاملة المكافآت، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن الهلال يتمسك بشدة بضم النجم البرتغالي، فيما يحاول مانشستر يونايتد إقناعه بالبقاء ضمن صفوفه.

برونو بدأ مسيرته الاحترافية في الدوري الإيطالي مع نادي نوفارا، قبل أن ينتقل إلى أودينيزي ثم سامبدوريا.

وبعد تألقه في الكالتشيو لفت أنظار سبورتنج لشبونة الذي ضمه في عام 2017، وهناك بزغ نجمه بشكل لافت، قبل أن يحط الرحال في يونايتد يناير 2020، في صفقة تجاوزت 60 مليون يورو.

في الموسم المنصرم، أسهم برونو في تسجيل 39 هدفا للشياطين الحمر بمختلف المسابقات.

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