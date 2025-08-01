الميدان: تضارب في وجهات النظر بين إنزاجي والإدارة بسبب نونيز

تضارب نادي الهلال مع سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق في وجهات النظر بسبب رغبة الإيطالي في التعاقد مع داروين نونيز لاعب ليفربول.

ووفقا لصحيفة اليوم السعودية فإن الإدارة نادي الهلال ترفض رغبة إنزاجي في التعاقد مع نونيز.

بينما وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي في وقت سابق فإن الهلال عاد مرة أخرى للتفاوض مع ليفربول من أجل ضم نونيز بعد فشل التعاقد مع فيكتور أوسيمين.

وانتقل أوسيمين إلى جالاتاسراي قادما من نابولي.

وحاول الهلال كثيرا الحصول على خدمات النيجيري إلا أنه رفض رفضا تاما.

ونجح الهلال في ضم عدد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي، ثيو هيرنانديز، وعلي لاجامي، وعبد الكريم دراسي.

وكان نونيز على رادار نابولي مؤخرا، قبل أن تتوقف الصفقة، لتبدأ عدد من الأندية في الاستفسار عن موقف نونيز مثل يوفنتوس الإيطالي.

كما كشف تقرير من موقع "كوت أوفسايد" عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن طلب ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، راتبا سنويا كبيرا يتجاوز 60 مليون يورو بخلاف امتيازات أخرى، مما اعتبرته إدارة الهلال مبالغا فيها، لتتجه نحو نونيز.

وأصبحت فرص نونيز في البقاء مع ليفربول قليلة، مع اقتراب بطل الدوري الإنجليزي من ضم هوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.