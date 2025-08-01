خبر في الجول - بيراميدز يقدم عرضا لـ سيراميكا لضم قلاوة

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 23:18

كتب : عمرو نبيل

ترافيس موتيابا - الزمالك - عمرو قلاوة - سموحة

قدم بيراميدز عرضا لـ سيراميكا كليوباترا لضم عمرو قلاوة حسبما علم FilGoal.com.

ويسعى بيراميدز لتعزيز عمق قائمته في خط الوسط قبل بداية الموسم الجديد.

ويضم وسط الفريق كل من مهند لاشين وبلاتي توريه ومحمود عبد العاطي وأحمد توفيق ووليد الكرتي وأحمد عاطف ومحمود صابر.

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صاحب الـ 27 عاما انضم من لسيراميكا كليوباترا في 2022 وقضى موسما معارا لصفوف سموحة.

وخاض لاعب الوسط 79 مباراة بقميص الفريقين سجل 5 أهداف وصنع 4 وتوج بلقب كأس الرابطة مع سيراميكا.

وأعلن بيراميدز حتى الآن تعاقده مع البرازيلي إيفرتون قادما من بانيك أوسترافا التشيكي.

من هو عمرو قلاوة؟

بدأ قلاوة مسيرته في مركز شباب كوم حمادة ثم انتقل لبورتو السويس في 2020، وانضم لـ سيراميكا كليوباترا بعد تفوقه في المفاوضات على سموحة.

قضى الموسم قبل الماضي معارا لسموحة من صفوف سيراميكا كليوباترا.

يشغل مركز الوسط المدافع، وارتبط اسمه بالانتقال للزمالك ولم يتم.

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