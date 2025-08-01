الصفاقسي يكشف موعد الإعلان ضم معلول.. وجديد مفاوضات المثلوثي

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 23:06

كتب : محمد عبد العظيم

علي معلول وحمزة المثلوثي - منتخب تونس

أوضح سامي بوصرصار، السكرتير العام لنادي الصفاقسي موعد الإعلان عن التعاقد مع علي معلول، والموقف من ضم حمزة المثلوثي.

حمزة المثلوثي

النادي : لاعب حر

علي معلول

النادي : الأهلي

الصفاقسي

وأعلن النادي أمس الخميس رفع عقوبة إيقاف القيد، ليتكمن من قيد لاعبيه الجدد. (طالع التفاصيل)

وقال السكرتير العام لنادي الصفاقسي عبر أون سبورت 2: "الصفاقسي أنهى تعاقده بشكل رسمي مع علي معلول بعد نهاية عقده مع الأهلي".

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وأضاف "تعاقدنا مع معلول لمدة 3 مواسم حتى 2028، ليخوض معنا مئوية النادي، ونتشرب بأن يشارك الأهلي في تلك المباراة، ولكن هذا الحدث سابق لأوانه".

وكشف "سنعلن ضم علي معلول مساء يوم الإثنين المقبل خلال حفل كبير سنقدم خلاله قميص الفريق الجديد أيضا".

وواصل "أنهينا أزمة القيد بشكل رسمي مساء أمس الخميس، ويحق لنا تسجيل جميع اللاعبين الجدد استعدادا للموسم الجديد ومن بينهم علي معلول، صاحب الشعبية الكبرى وقائد الفريق".

وسيعود معلول للصفاقسي بعد 9 سنوات، إذ انتقل إلى الأهلي في 2016.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري 6 مرات و5 لكأس السوبر المصري و4 لكأس مصر، كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وأتم عن إمكانية ضم حمزة المثلوثي لاعب الزمالك السابق: "وصلنا لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع المثلوثي وقدمنا عرضا للاعب وربما سيتواجد معنا الفترة المقبلة".

المدافع التونسي البالغ 32 عاما خاض الموسم الجاري 14 مباراة إذ تعرض للإصابة خلال مباراة مودرن سبورت في شهر يناير الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

وبقميص الزمالك خاض 153 مباراة سجل 5 وصنع 6.

وساهم المثلوثي في تتويج الأبيض بـ 6 ألقاب منذ انضمامه في 2020 قادما من الصفاقسي.

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