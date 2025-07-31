يمكنه الآن قيد معلول.. الصفاقسي التونسي يعلن رفع عقوبة إيقاف القيد

أعلن نادي الصفاقسي التونسي رفع عقوبة إيقاف القيد، ليتمن من قيد لاعبيه الجدد.

وكشف الصفاقسي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "يعلن النادي الرياضي الصفاقسي رسميا رفع عقوبة المنع من الانتداب و بالتالي الانطلاق في عملية تأهيل منتدبينا الجدد".

وتعرض الصفاقسي لإيقاف القيد بسبب مستحقات نادي نادي حافيا كوناكري الغيني، وووكيل اللاعب محمد كانتي.

وضم الصفاقسي علي معلول الظهير الأيسر السابق للنادي الأهلي، لمدة 3 مواسم.

وقال ثامر الفندري نائب رئيس الصفاقسي في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com: "علي معلول وقع بشكل رسمي على تعاقد مع الصفاقسي حتى صيف 2028، ولا يتبقى سوى الانتهاء من إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة".

وسيعود معلول للصفاقسي بعد 9 سنوات، إذ انتقل إلى الأهلي في 2016.

اللاعب التونسي صاحب الـ35 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الصفاقسي في عام 2016.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري 6 مرات و5 لكأس السوبر المصري وأربعة لكأس مصر.

كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وارتدى معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته في مباراة الجونة بالدوري المصري في شهر مايو الماضي.