مصدر من الزمالك لـ في الجول: حل أزمة مستحقات الكرة خلال ساعات وقيد الصفقات الجديدة

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 16:51

كتب : FilGoal

الزمالك - رع

كشف مصدر من نادي الزمالك عن حل أزمة المستحقات المتأخرة لاتحاد الكرة لدى النادي خلال ساعات.

وقرر اتحاد الكرة إيقاف قيد الصفقات الجديدة للزمالك والإسماعيلي وفاركو لحين تسوية المستحقات المتأخرة. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com : "سيتم حل أزمة المستحقات المتأخرة لاتحاد الكرة لدى النادي خلال الساعات وقيد الصفقات الجديدة".

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فيما قال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "الزمالك تواصل مع الاتحاد وهناك جلسة خلال ساعات لإنهاء الأمر".

وتعاقد الزمالك مع 8 لاعبين جدد خلال هذا الصيف حتى الآن.

وضم الزمالك كل من: المهدي سليمان وعمرو ناصر وأحمد شريف وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل.

كما تعاقد مع الفلسطيني آدم كايد والأنجولي شيكو بانزا والمغربي عبد الحميد معالي.

وتم رفع اسم الزمالك من قائمة الأندية الممنوعة من قيد الصفقات من على موقع فيفا بعد دفع المستحقات المتأخرة لـ جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق.

فيما تعرض النادي الإسماعيلي لعقوبة جديدة بإيقاف القيد لفترتين وذلك كما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهر يونيو الماضي بسبب مستحقات كل من التونسي فراس شواط والبوليفي كارميلو ألجارناز ثنائي الفريق السابق.

الزمالك اتحاد الكرة
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