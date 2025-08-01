خبر في الجول - 30 مليون جنيه قيمة مديونيات اتحاد الكرة لدى الزمالك

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 16:15

كتب : محمد جمال

فريق الزمالك

علم FilGoal.com قيمة المديونيات المستحقة للاتحاد المصري لكرة القدم لدى نادي الزمالك.

وقرر اتحاد الكرة إيقاف قيد الصفقات الجديدة للزمالك والإسماعيلي وفاركو لحين تسوية المستحقات المتأخرة. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك مطالب بتسوية مديونيته لدى اتحاد الكرة البالغة نحو 30 مليون جنيه للسماح بقيد الصفقات الجديدة.

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وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com في وقت سابق: "إيقاف قيد الزمالك والإسماعيلي وفاركو للاعبين الجدد بسبب مديونيات يجب تسويتها مع اتحاد الكرة".

وتعاقد الزمالك مع 8 لاعبين جدد خلال هذا الصيف حتى الآن.

وضم الزمالك كل من: المهدي سليمان وعمرو ناصر وأحمد شريف وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل.

كما تعاقد مع الفلسطيني آدم كايد والأنجولي شيكو بانزا والمغربي عبد الحميد معالي.

وتم رفع اسم الزمالك من قائمة الأندية الممنوعة من قيد الصفقات من على موقع فيفا بعد دفع المستحقات المتأخرة لـ جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق.

فيما تعرض النادي الإسماعيلي لعقوبة جديدة بإيقاف القيد لفترتين وذلك كما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهر يونيو الماضي بسبب مستحقات كل من التونسي فراس شواط والبوليفي كارميلو ألجارناز ثنائي الفريق السابق.

الزمالك اتحاد الكرة
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