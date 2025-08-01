يارا عاطف تمثل التحكيم المصري في مونديال السيدات

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 15:48

كتب : محمد جمال

يارا عاطف - محكمة مصرية

تشارك المحكمة المساعدة المصرية يارا عاطف في كأس العالم للسيدات في المغرب.

وأعلن اتحاد الكرة: "اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قائمة المحكمات المشاركات في كأس العالم للسيدات".

وأضاف "شهدت قائمة المحكمات تواجد المصرية يارا عاطف".

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وتقام بطولة كأس العالم للسيدات خلال الفترة من 17 اكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبلين.

وسبق لـ يارا عاطف المشاركة في كأس الأمم الإفريقية للسيدات، وكأس الأمم الإفريقية للمحليين.

كما سبق وأن شاركت يارا في كأس العالم للناشئات تحت 17 سنة في الدومينيكان 2024.

وتمثل يارا عاطف، إلى جانب شاهندة المغربي التحكيم المصري في البطولات الدولية.

شاهندة المغربي محكمة الساحة، سبق وأن شاركت أيضا في بطولة أمم إفريقيا للسيدات.

يارا عاطف كأس العالم للسيدات حكمة مصرية
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