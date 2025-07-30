اتحاد الكرة يخاطب الأندية لدفع مستحقات اللاعبين.. وشرط لترحيلها

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 22:18

كتب : محمد جمال

شعار الاتحاد المصري لكرة القدم

خاطب اتحاد الكرة، أندية الدوري الممتاز من أجل الامتثال للوائح المنظمة لشؤون اللاعبين، ومنحهم مستحقاتهم عن الموسم المنقضي.

وطالب اتحاد الكرة في خطابه بعدم ترحيل مستحقات اللاعبين عن الموسم المنقضي إلى موسم لاحق.

واشترط اتحاد الكرة بضرورة وجود اتفاق مكتوب وموقع من اللاعبين في حالة ترحيل المستحقات إلى الموسم التالي.

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وجاء خطاب اتحاد الكرة للأندية على النحو التالي:

"في إطار حرص الاتحاد على حل مشكلات اللاعبين في ضوء الشكاوى المتكررة داخل وخارج مصر."

"يرجى التفضل بالامتثال للوائح المنظمة لشؤون اللاعبين وأنه لا يجوز مخالفة اللائحة بترحيل مستحقات اللاعبين عن الموسم المنقضي والذي انتهى بختام بطولة كأس مصر يوم 5 يونيو 2025 إلى موسم لاحق، وذلك دون اتفاق مكتوب وموقع من اللاعبين".

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وتتواجد أسماء فرق فاركو وإيسترن كومباني وأسوان والإسماعيلي وبيراميدز ووادي دجلة وإنبي من الكرة المصرية على موقع فيفا الخاص بإيقاف القيد حتى الوقت الحالي لحين حل أزماتها.

فيما تم رفع اسم الزمالك من قائمة الأندية الممنوعة من قيد الصفقات من على موقع فيفا بعد دفع المستحقات المتأخرة لـ جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق.

وتعرض النادي الإسماعيلي لعقوبة جديدة بإيقاف القيد لفترتين وذلك كما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهر يونيو الماضي بسبب مستحقات كل من التونسي فراس شواط والبوليفي كارميلو ألجارناز ثنائي الفريق السابق.

اتحاد الكرة
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