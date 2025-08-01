"ما مررت به كان سيحطمك".. صلاح يوجه رسالة إلى دياز

وجه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى زميله السابق لويس دياز الذي انتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وانضم دياز إلى بايرن ميونيخ قادما من ليفربول حتى 2029.

وكتب صلاح عبر حسابه على إكس في رسالته لـ دياز:

"لقد تركت طاقتك وعزيمتك وشغفك في الملعب بصمةً لن تُنسى.

لقد كنا محظوظين حقًا بوجودك في ليفربول، وكان شرفًا لنا أن نشاركك جزءًا من رحلتك وقصة نجاحك.

كزميل في الفريق، كنتَ جدير بالثقة، كنتَ مصدر إلهام.

وكصديق، كنتَ أكثر من ذلك.

لقد رأينا جميعًا القوة التي تطلبها الأمر للصمود في الأوقات الصعبة خارج الملعب، ما مررتَ به كان سيُحطمك أكثر، لكنك عدتَ قويًا وبذلتَ قصارى جهدك من أجل النادي.

هذا النوع من الصمود يُمثل قدوة للآخرين، ولا يستحق سوى الاحترام.

أتمنى لك كل التوفيق في قادم الأيام."

وتعرض والديّ لويس دياز لحادثة اختطاف شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث اعترض أشخاص على دراجات نارية طريق والدي دياز واقتادوهم في نفس الشاحنة التي كانا يستقلونها في بارانكاس بمدينة لاجواخيرا الكولومبية، وسرعان ما أطلق سراح والدة اللاعب الدولي بعد ساعات قليلة وظل والده محتجزا.

وفي الثاني من نوفمبر الجاري أعلن جيش التحرير الوطني اختطافه لوالده دياز وكشف أن "عمليات بحث الشرطة والجيش الكولومبي تؤخر عملية إطلاق سراحه وتزيد المخاطر".

وتكلفت صفقة انتقل دياز إلى بايرن ميونيخ 75 مليون يورو، بعقد يمتد 4 سنوات حتى 2029.

وأصبح دياز ثالث أغلى لاعب يرحل عن صفوف ليفربول بعد فيليبي كوتينيو إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو ولويس سواريز إلى برشلونة مقابل 81 مليون يورو.

وبات الكولومبي ثالث أغلى تعاقدات البافاري عبر التاريخ بعد الإنجليزي هاري كين (90 مليون يورو) والفرنسي لوكاس هيرنانديز. (80 مليون يورو).

وكان دياز صاحب الـ28 عاما انضم إلى ليفربول قادما من بورتو في يناير من عام 2022.

وخاض دياز مع ليفربول 148 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع 23 آخرين.