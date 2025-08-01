فيرتز بدلا من دياز و9 تبديلات.. أرقام قمصان لاعبي ليفربول في الموسم الجديد

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 11:55

كتب : FilGoal

قميص ليفربول الجديد

كشف ليفربول الإنجليزي عن قميص ليفربول الجديد وأرقام قمصان لاعبيه وصفقاته الجديدة خلال موسم 2025 - 2026.

وضم ليفربول 7 صفقات جديدة خلال الصيف وهم ميلوس كيركيز، وجيريمي فريمبونج، وهوجو إيكيتيكي، وفلوريان فيرتز، وحراس المرمى جيورجي مامارداشفيلي، وأرمين بيتشي، وفريدي وودمان.

وجاءت أرقام قمصان اللاعبين الجدد كالتالي:

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- فلوريان فيرتز صانع الألعاب القادم من باير ليفركوزن الألماني، ارتدى القميص رقم 7، والذي كان يرتديه لويس دياز المنتقل حديثا إلى بايرن ميونيخ الألماني.

- ميلوس كيركيز الظهير الأيسر المنضم من نادي بورنموث، ارتدى القميص رقم 6.

- جيريمي فريمبونج الظهير الأيمن المنضم من باير ليفركوزن ارتدى القميص رقم 30، وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه مع ناديه الألماني السابق.

- ارتدى هوجو إيكيتيكي المهاجم المنضم من فريق أينتراخت فرانكفورت القميص رقم 22.

- ارتدى جيورجي مامارداشفيلي الحارس الجورجي المنضم من فالنسيا القميص رقم 25.

- الحارس المجري الشاب أرمين بيتشي صاحب الـ20 عاما، المنتقل من أكاديمية بوشكاش المجرية، ارتدى القميص رقم 41.

- الحارس فريدي وودمان، صاحب الـ28 عاما المنضم من نادي بريستون نورث إند، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "تشامبيون شيب" ارتدى القميص رقم 28.

كما اختار لاعبان تغيير رقمي قمصانهما، وهما كونور برادلي وتري نيوني.

- انتقل برادلي من القميص رقم 84 إلى رقم 12.

- انتقل نيوني من القميص رقم 98 إلى رقم 42.

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