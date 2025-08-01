ديلي ميل: مانشستر يونايتد يفسد صفقة انتقال إيزاك إلى ليفربول

بحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن فرص انتقال ألكساندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول ستتراجع بسبب صفقة قد يجريها مانشستر يونايتد.

وذكر كريج هوب صحفي ديلي ميل المختص بأخبار نيوكاسل يونايتد، فإن فرص تفريط النادي في إيزاك ستتراجع كثيرا في حال فشل التعاقد مع بنيامين سيسكو مهاجم لايبزيج الألماني.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو أن سيسكو صار أكثر انفتاحا على الانتقال إلى مانشستر يونايتد رغم عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

ولا يزال موقف ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل الإنجليزي غامضا إذ يتدرب بمفرده في مقر نادي ريال سوسييداد الإسباني.

ويسعى ليفربول لضم الهداف السويدي، في ظل وجود رغبة من نيوكاسل في الحفاظ على نجمه.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن نيوكاسل على علم بمكان تدريبات إيزاك إذ غاب عن رحلة النادي في سنغافورة.

وغاب السويدي عن المعسكر بسبب شعوره بألم طفيف في الفخذ.

وكان صاحب الـ 25 عاما قد أبلغ نيوكاسل برغبته في الانتقال لليفربول بعدما أبدى الريدز اهتماما بضم اللاعب.

ويتدرب إيزاك في مقر تدريبات ناديه السابق عندما يكون خاليا من أجل استعادة مستواه.

ويمتلك سوسييداد نسبة 10% من قيمة البيع المستقبلي لإيزاك من نيوكاسل، بالإضافة لـ 2% نسبة تضامن.

وانضم إيزاك لسوسييداد من بوروسيا دورتموند في 2019 وبعد 3 مواسم انتقل لصفوف نيوكاسل مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.

وخلال 3 مواسم مع نيوكاسل سجل إيزاك 62 هدفا في 109 مباراة بجميع المسابقات