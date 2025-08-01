يرفض الخروج من إنجلترا.. تشيلسي يواصل استهداف ضم جارناتشو

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 00:07

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو - مانشستر يونايتد - توتنام

يواصل تشيلسي سعيه للتعاقد مع الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو جناح مانشستر يونايتد.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع اللاعب الذي يريد البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يرغب في الرحيل عن إنجلترا.

وأوضح رومانو أن هناك اقتناع داخل تشيلسي بكون جارناتشو لاعبا مميزا وفرصة جيدة في سوق الانتقالات.

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وأبدت أندية إنجليزية بالإضافة لـ باير ليفركوزن اهتمامها بضم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو جناح مانشستر يونايتد.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" قد أوضحت في وقت سابق أن روبن أموريم أخبر جارناتشو بعد خسارة لقب الدوري الأوروبي بخروجه من حساباته للموسم المقبل.

يذكر أن الهولندي إريك تين هاج تولى تدريب باير ليفركوزن بعدما ساهم في مشاركة جارناتشو كأساسي مع يونايتد، وهو ما يرجح محاولة النادي الألماني لضمه.

وكان الأرجنتيني قد ألمح لشعوره بالإحباط بعدما شارك كبديل ضد أتليتك بلباو في نصف نهائي الدوري الأوروبي وقال "سنرى ما سيحدث" في الصيف.

وكان جارناتشو قريبا من الانتقال لصفوف نابولي الإيطالي لتعويض رحيل خيفيتشيا كفاراستيخليا صوب باريس سان جيرمان في يناير الماضي لكن الصفقة لم تتم.

وانضم الأرجنتيني الشاب من أتليتكو مدريد في 2020 وشارك في 144 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 22.

وخاض جارناتشو في الموسم المنصرم 58 مباراة في جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر.

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