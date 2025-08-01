رومانو: لم يستمر طويلا.. فيتور ريس إلى جيرونا
الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 00:01
كتب : FilGoal
كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن نجاح جيرونا في إتمام الاتفاق لضم فيتور ريس مدافع مانشستر سيتي.
فيتور ريس
النادي : مانشستر سيتي
وتم الاتفاق على إعارة اللاعب لمدة موسم واحد.
وكان ريس ثاني صفقات مانشستر سيتي الرسمية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 35 مليون يورو.
ووقع ريس على عقد لمدة 4 مواسم ونصف مع مانشستر سيتي.
Bem-vindo, Vitor Reis! pic.twitter.com/y5rDWFl8Cu— Manchester City (@ManCity) January 21, 2025
ريس يبلغ من العمر 19 عاما ويشغل مركز قلب الدفاع.
ولعب ريس مع الفريق الأول لبالميراس منذ يونيو 2024.
وشارك الشاب البرازيلي في 33 مباراة مع بالميراس ما بين الفريق الأول وفريق الشباب الموسم الماضي بمختلف المسابقات.
وأنهى مانشستر سيتي الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة.
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