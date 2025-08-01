رومانو: لم يستمر طويلا.. فيتور ريس إلى جيرونا

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 00:01

كتب : FilGoal

توقيع فيتور ريس لمانشستر سيتي

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن نجاح جيرونا في إتمام الاتفاق لضم فيتور ريس مدافع مانشستر سيتي.

وتم الاتفاق على إعارة اللاعب لمدة موسم واحد.

وكان ريس ثاني صفقات مانشستر سيتي الرسمية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 35 مليون يورو.

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ووقع ريس على عقد لمدة 4 مواسم ونصف مع مانشستر سيتي.

ريس يبلغ من العمر 19 عاما ويشغل مركز قلب الدفاع.

ولعب ريس مع الفريق الأول لبالميراس منذ يونيو 2024.

وشارك الشاب البرازيلي في 33 مباراة مع بالميراس ما بين الفريق الأول وفريق الشباب الموسم الماضي بمختلف المسابقات.

وأنهى مانشستر سيتي الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة.

فيتور ريس مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي جيرونا
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