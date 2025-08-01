رومانو: لم يستمر طويلا.. فيتور ريس إلى جيرونا

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن نجاح جيرونا في إتمام الاتفاق لضم فيتور ريس مدافع مانشستر سيتي.

وتم الاتفاق على إعارة اللاعب لمدة موسم واحد.

وكان ريس ثاني صفقات مانشستر سيتي الرسمية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 35 مليون يورو.

ووقع ريس على عقد لمدة 4 مواسم ونصف مع مانشستر سيتي.

ريس يبلغ من العمر 19 عاما ويشغل مركز قلب الدفاع.

ولعب ريس مع الفريق الأول لبالميراس منذ يونيو 2024.

وشارك الشاب البرازيلي في 33 مباراة مع بالميراس ما بين الفريق الأول وفريق الشباب الموسم الماضي بمختلف المسابقات.

وأنهى مانشستر سيتي الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة.