بطل الخليج السابق.. البرتغالي سوزا مدربا لمنتخب الكويت

أتم منتخب الكويت إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي هيليو سوزا لتولي تدريبه.

وتولى سوزا تدريب الكويت خلفا للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وأعلن الاتحاد الكويتي تعاقده مع سوزا لتدريب منتخب بلاده بشكل رسمي.

وسيتولى سوزا تدريب منتخب الكويت لمدة عامين مقبلين.

المدرب صاحب الـ55 عاما سبق له تدريب منتخب البحرين وحقق معه بطولتي غرب آسيا وكأس الخليج 2019.

وغاب منتخب الكويت عن المشاركة في نهائيات آسيا 2024 التي أقيمت في قطر.

كما ودع تصفيات كأس العالم 2026 مبكرا بعدما حل في المركز الاخير للمجموعة الثانية.