رومانو: مانشستر يونايتد يتقدم.. موقف سيسكو يصدم نيوكاسل

الخميس، 31 يوليه 2025 - 22:24

كتب : FilGoal

بنيامين سيسكو - لايبزيج

بدأ مانشستر يونايتد مرحلة المفاوضات وعرض المشروع مع بنيامين سيسكو مهاجم لايبزيج الألماني.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن سيسكو منفتح على الانتقال ليونايتد رغم عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك رغم استعداد نيوكاسل لمنح سيسكو الراتب الذي يريده، ودفع المبلغ الذي يريده لايبزيج كذلك.

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وأوضح رومانو أن سيسكو سيتخذ قراره النهائي خلال أيام قليلة.

ووفقا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا فإن لايبزج لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن، ويطلب مبلغا يتراوح بين 80-100 مليون يورو لبيع اللاعب.

وارتبط اسم الهداف السلوفيني بالانتقال لصفوف أرسنال في بداية الصيف الجاري لكن وجهة الفريق اللندني تحولت للسويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

صاحب الـ22 عاما لعب 45 مباراة الموسم المنقضي وسجل 21 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومنذ انضمامه قادما من سالزبورج النمساوي خاض 87 مباراة سجل 39 هدفا وصنع 8 وتوج بلقب السوبر الألماني 2024.

ويمتد تعاقد سيسكو مع لايبزج حتى صيف 2029.

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