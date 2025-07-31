الرصاصة الأخيرة على حلم برشلونة.. ميسي يقترب من تجديد عقده مع إنتر ميامي

يقترب ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي من تجديد تعاقده مع ناديه.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وبحسب راديو كتالونيا، فإن ميسي سيجدد عقده مع ميامي لمدة 3 سنوات، لينتهي في ديسمبر 2028.

بذلك يخطط الأرجنتيني للبقاء في ناديه حتى يبلغ سن 41 عاما، فهو من مواليد 24 يونيو 1987.

وينتهي عقد ميسي الحالي مع ميامي في ديسمبر 2025.

وجاء النبأ ليقلص آمال برشلونة والعديد من مشجعيه في استعادة أسطورة النادي الأبرز عبر التاريخ.

ميسي من ناشئي برشلونة بعدما انضم للنادي عام 2001 قادما من نيويل أولد بويز الأرجنتيني، ثم ظهر مع الفريق الأول عام 2004.

وشارك ميسي مع برشلونة في 778 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 672 هدفا وصنع 305 آخرين.

ويعد ميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة بفارق 440 هدفا عن الإسباني سيزار وردريجيز.

كما أنه أكثر من ارتدى قميص البلوجرانا بـ778 مباراة وبفارق 11 لقاء عن ملاحقه شابي هيرنانديز.

ويعد ميسي هو الهدhف التاريخي لمباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بـ26 هدفا.

وتوج ميسي مع برشلونة بالدوري الإسباني 10 مرات، وكأس الملك سبع مرات، والسوبر الإسباني سبع مرات كذلك.

كما ظفر ميسي بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة أربع مرات، والسوبر الأوروبي ثلاث مرات، ومثله لكأس العالم للأندية.

بعد هذه المرحلة انتقل ليونيل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021، وقضى معه عامين فاز خلالهما بالدوري الفرنسي مرتين، قبل انتقاله إلى إنتر ميامي في صيف 2023.

ومع منتخب الأرجنتين حقق ميسي كأس العالم 2022، وكوبا أمريكا 2021 و2024، وكأس فيناليسيما 2022 على حساب إيطاليا.