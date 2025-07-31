براءة لوكاس باكيتا من تهم التلاعب بنتائج المباريات

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي تبرئة البرازيلي لوكاس باكيتا من اتهامه في قضية المراهنات والتلاعب بنتائج المباريات.

لوكاس باكيتا النادي : وست هام يونايتد وست هام يونايتد

وقال لوكاس باكيتا عبر الموقع الرسمي لـ وست هام: " "منذ اليوم الأول للتحقيق، أصررتُ على براءتي من هذه الاتهامات الخطيرة للغاية".

وأكمل النجم البرازيلي "لا يسعني قول المزيد الآن، لكنني أود أن أعرب عن امتناني لله وشوقي للعودة إلى لعب كرة القدم بابتسامة على وجهي".

وأتم "إلى زوجتي التي لم تفارقني، وإلى وست هام يونايتد، وإلى الجماهير التي شجعتني دائمًا، وإلى عائلتي وأصدقائي وفريقي القانوني الذين دعموني، شكرًا لكم على كل شيء."

ورد كارين برادي نائب رئيس نادي وست هام "يسرنا تبرئة لوكاس، لقد أصرّ على براءته منذ البداية، وقفنا إلى جانبه بكل حزم ودعمناه طوال هذه العملية رغم الضغوط الهائلة التي تعرض لها".

وأضاف "قدّم لوكاس أداءً رائعًا من أجل النادي، مُقدّمًا كل ما في وسعه، لقد كان وقتًا عصيبًا على لوكاس وعائلته، لكنه حافظ على احترافيته التامة طوال الوقت، وهو يتطلع الآن إلى طيّ صفحة هذه القضية، كما يفعل الجميع في وست هام يونايتد."

وكشف وست هام في بيانه" لن يصدر عن وست هام يونايتد أي تعليقات أخرى في الوقت الحالي."

وخضع الدولي البرازيلي للتحقيقات منذ أغسطس 2023 واتُهم في 2024 بالحصول على إنذار متعمد للتأثير على سوق المراهنات.

وانتهت جلسات الاستماع في أبريل من هذا العام.

وسعى الاتحاد الإنجليزي لفرض حظر مدى الحياة على الدولي البرازيلي.

وتتعلق التهم الـ4 الموجهة إليه بمباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليستر سيتي في 12 نوفمبر 2022، بالإضافة إلى مباريات عام 2023 ضد أستون فيلا في 12 مارس، وليدز يونايتد في 21 مايو، وبورنموث في 12 أغسطس.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاما 4 أهداف في 33 مباراة بالدوري الإنجليزي مع وست هام خلال موسم 2024-2025.

انضم باكيتا إلى وست هام قادم من ليون الفرنسي في 2022، وتوج بلقب دوري المؤتمرات الأوروبي خلال موسمه الأول.

ماذا حدث؟

بدأ التحقيق عندما تم وضع عدد أكبر من المعتاد من الرهانات في البرازيل على حصول باكيتا على بطاقة صفراء في مباراة وست هام على أرضه ضد أستون فيلا في 12 مارس.

وحصل باكيتا على البطاقة الصفراء من قبل الحكم كريس كافانا في الدقيقة 70 بسبب التحام مع جون ماكجين لاعب وسط أستون فيلا.

في مباراة وست هام ضد ليدز، تلقى باكيتا إنذارًا في الدقيقة 65 من قبل الحكم بيتر بانكس بسبب تدخل على كريسينسيو سامرفيل لاعب ليدز، ثم تلقى باكيتا بطاقة صفراء في الدقت بدل الضائع، من الحكم بيتر بانكس بسبب دفع لاعب بورنموث.

ووفقا للتحقيقات وُضعت الرهانات من حسابات مسجلة باسم باكيتا، في جزيرة قبالة ريو دي جانيرو، لكن باكيتا نفى ارتكاب أي مخالفات، ولكن تم الإبلاغ عن تلك المراهنات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بحسب سكاي سبورتس.

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما إلى باكيتا بسبب انتهاكه لقواعد المراهنة (طالع التفاصيل)

وكتب باكيتا عبر حسابه: "لقد شعرت بالإحباط والانزعاج الشديدين بعد أن قرأت مؤخرًا مقالات صحفية مضللة وغير دقيقة، نُشرت في إنجلترا والبرازيل، تزعم الكشف عن معلومات تتعلق بقضيتي".

وأردف "بعض هذه المعلومات كاذبة تماما وتبدو أنها تهدف إلى تقويض موقفي. أشعر أيضا بالقلق من أن هذه المقالات، رغم كونها كاذبة ومضللة، مستمدة بوضوح من شخص قريب من القضية".

وواصل "من المفترض أن تكون إجراءات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سرية، وهي خطيرة للغاية بالنسبة لي ولأسرتي".

وأتم "إن استمرار تسريب ونشر معلومات غير دقيقة في الصحافة يعرض فرصتي في الحصول على جلسة استماع عادلة للخطر. لذلك، وجهت تعليماتي لمحاميّ بكتابة رسالة إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لطلب إجراء تحقيق شامل في كيفية وصول المعلومات المتعلقة بالقضية، حتى وإن كانت غير دقيقة، إلى المجال العام. أستمر في إنكار التهم الموجهة إليّ وأتطلع إلى إثبات براءتي".