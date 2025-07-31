في ظهور جيوكيريس الأول.. توتنام ينتصر على أرسنال وديا

انتصر توتنام على أرسنال بنتيجة 1-0 في لقاء ودي أقيم في هونج كونج بإطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق بابي ماتار سار.

واستغل المالي تمريرة خاطئة من الحارس دافيد رايا وتقدمه عن منطقة الجزاء وسدد اللاعب من منتصف الملعب كرة قوية في الشباك في الدقيقة 45.

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هدف في منتهى الروعة من منتصف الملعب..



باب سار يتقدم بالهدف الأول لتوتنهام..



⚽️أرسنال 🆚 توتنهام على 📺 #أبوظبي_الرياضية 1⃣ pic.twitter.com/NcWLuG22F3 — ADSportsTV (@ADSportsTV) July 31, 2025

الشوط الثاني شهد مشاركة فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال الجديد في الدقيقة 77.

ويستعد أرسنال للموسم الجديد بخوض وديتين ضد فياريال ثم أتليتك بلباو.

وسيبدأ الموسم بشكل رسمي بمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

فيما سيخوض توتنام وديتين ضد نيوكاسل ثم بايرن ميونيخ.

ويخوض أول مباراة رسمية في الموسم الجديد ضد باريس سان جيرمان في السوبر الأوروبي يوم 13 أغسطس المقبل.