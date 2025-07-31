في ظهور جيوكيريس الأول.. توتنام ينتصر على أرسنال وديا

الخميس، 31 يوليه 2025 - 16:53

كتب : FilGoal

بابي ماتار سار - توتنام

انتصر توتنام على أرسنال بنتيجة 1-0 في لقاء ودي أقيم في هونج كونج بإطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق بابي ماتار سار.

واستغل المالي تمريرة خاطئة من الحارس دافيد رايا وتقدمه عن منطقة الجزاء وسدد اللاعب من منتصف الملعب كرة قوية في الشباك في الدقيقة 45.

الشوط الثاني شهد مشاركة فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال الجديد في الدقيقة 77.

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ويستعد أرسنال للموسم الجديد بخوض وديتين ضد فياريال ثم أتليتك بلباو.

وسيبدأ الموسم بشكل رسمي بمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

فيما سيخوض توتنام وديتين ضد نيوكاسل ثم بايرن ميونيخ.

ويخوض أول مباراة رسمية في الموسم الجديد ضد باريس سان جيرمان في السوبر الأوروبي يوم 13 أغسطس المقبل.

أرسنال توتنام فيكتور جيوكيريس
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