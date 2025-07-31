لاعب أطلس: ميسي فهم الأمر بطريقة خاطئة.. وعقب اللقاء اعتذر لي

الخميس، 31 يوليه 2025 - 16:24

كتب : FilGoal

ماتياس كوكارو لاعب أطلس - إنتر ميامي

كشف ماتياس كوكارو لاعب أطلس تفاصيل ما دار بينه وبين ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي عقب نهاية لقاء الفريقين في كأس الدوريات 2025.

واحتفل ميسي في وجه اللاعب الأوروجوياني بعدما صنع هدف الفوز القاتل بعدما احتفل لاعب أطلس أمام ميسي.

وقال ماتياس كوكارو لاعب أطلس للصحفيين: "عندما سجلنا التعادل ذهبت لتحفيز زملائي وفهم ميسي الأمر بطريقة خاطئة، وعندما سجلوا احتفل أمامي".

أخبار متعلقة:
ميسي يصنع هدفين في افتتاح انتصارات إنتر ميامي ببطولة كأس الدوريات ليونيل ميسي يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الأمريكي رئيس كومو يرد على تصريحات فابريجاس بشأن إمكانية ضم ميسي "لأن هذه المباراة على ملعبنا".. ماسكيرانو ينتقد قرار الدوري الأمريكي بإيقاف ميسي

وأضاف "بعد نهاية المباراة احتضنني وقلت له: ماذا عليّ أن أقول لك؟ أحب الفوز دائما وهو تفهم الأمر وأخبرني بأنه سيهديني قميصه".

وأكمل "في الحقيقة جاء لي واعتذر لي وتحدث معي كإنسان".

وواصل "ميسي تفهم أنني هنا للدفاع عن فريقي، وهذا ما أعيش من أجله، وهذا سبب صراخه في وجهي بعد تسجيلهم هدف الفوز، لكنه جاء ليعتذر لي بعدها".

وأتم "هذه الأفعال تجعله أكبر، هو الأفضل في التاريخ، ولن أتحدث عنه، هو ولويس سواريز قدوتي".

وتغلب إنتر ميامي الأمريكي على أطلس المكسيكي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلعب كل فريق من فرق الدوري الأمريكي ضد 3 منافسين من المكسيك والعكس صحيح خلال المرحلة الأولى من كأس الدوريات.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من كل دوري إلى ربع النهائي.

Image

ويجب أن تنتهي كل مباراة بفوز أحد الفرق، فإذا انتهت في الوقت الأصلي يحصل الفائز على 3 نقاط بشكل طبيعي.

أما في حالة اللجوء لركلات الترجيح يحصل الفائز على نقطتين والمهزوم على نقطة واحدة.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام نيكاكسا المكسيكي فجر يوم الأحد المقبل.

وحصد ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي جائزة لاعب الشهر في الدوري الأمريكي في شهر يوليو الجاري.

وساهم ميسي في 11 هدفا خلال 5 مباريات خاضهم في الدوري الأمريكي، إذ نجح ميسي في تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 آخرين.

ماتياس كوكارو لاعب أطلس إنتر ميامي
نرشح لكم
الرصاصة الأخيرة على حلم برشلونة.. ميسي يقترب من تجديد عقده مع إنتر ميامي شبكة ESPN: منع روخو من دخول غرفة ملابس بوكا جونيورز.. وفسخ التعاقد قريب ميسي يصنع هدفين في افتتاح انتصارات إنتر ميامي ببطولة كأس الدوريات ليونيل ميسي يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الأمريكي أغلى تعاقد في تاريخ النادي.. فلامنجو يضم لينو من أتلتيكو مدريد ESPN: قرعة كأس العالم 2026 في لاس فيجاس "وحيد".. دافيدي أنشيلوتي يوضح الفارق بين منصبي المدير الفني والمدرب المساعد مولر إلى فانكوفر الكندي.. وسينسيناتي يحصل على "حقوق الاكتشاف"
أخر الأخبار
الرصاصة الأخيرة على حلم برشلونة.. ميسي يقترب من تجديد عقده مع إنتر ميامي 12 دقيقة | أمريكا
ريال مدريد يعلن انتقال جاكوبو رامون إلى كومو 26 دقيقة | الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة 58 دقيقة | ميركاتو
بهدفي منسي والجزيري.. الزمالك يفوز على غزل المحلة وديا ساعة | الكرة المصرية
جواو فيليكس: سأقدم أفضل ما لدي لمساعدة جيسوس في النصر ساعة | سعودي في الجول
مصدر من الأهلي لـ في الجول: قررنا وقف التعامل مع أدم وطني ساعة | الكرة المصرية
أورييه إلى برسيبوليس الإيراني 2 ساعة | ميركاتو
المصري الرابع.. الاتفاق يتعاقد مع أحمد حسن كوكا 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 3 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 4 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي
/articles/510305/لاعب-أطلس-ميسي-فهم-الأمر-بطريقة-خاطئة-وعقب-اللقاء-اعتذر-لي