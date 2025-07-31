لاعب أطلس: ميسي فهم الأمر بطريقة خاطئة.. وعقب اللقاء اعتذر لي

كشف ماتياس كوكارو لاعب أطلس تفاصيل ما دار بينه وبين ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي عقب نهاية لقاء الفريقين في كأس الدوريات 2025.

واحتفل ميسي في وجه اللاعب الأوروجوياني بعدما صنع هدف الفوز القاتل بعدما احتفل لاعب أطلس أمام ميسي.

وقال ماتياس كوكارو لاعب أطلس للصحفيين: "عندما سجلنا التعادل ذهبت لتحفيز زملائي وفهم ميسي الأمر بطريقة خاطئة، وعندما سجلوا احتفل أمامي".

وأضاف "بعد نهاية المباراة احتضنني وقلت له: ماذا عليّ أن أقول لك؟ أحب الفوز دائما وهو تفهم الأمر وأخبرني بأنه سيهديني قميصه".

وأكمل "في الحقيقة جاء لي واعتذر لي وتحدث معي كإنسان".

وواصل "ميسي تفهم أنني هنا للدفاع عن فريقي، وهذا ما أعيش من أجله، وهذا سبب صراخه في وجهي بعد تسجيلهم هدف الفوز، لكنه جاء ليعتذر لي بعدها".

وأتم "هذه الأفعال تجعله أكبر، هو الأفضل في التاريخ، ولن أتحدث عنه، هو ولويس سواريز قدوتي".

Messi gritándole un gol en la cara a Cóccaro. pic.twitter.com/yeDee7Obdn — En Una Baldosa (@enunabaldosa) July 31, 2025

وتغلب إنتر ميامي الأمريكي على أطلس المكسيكي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلعب كل فريق من فرق الدوري الأمريكي ضد 3 منافسين من المكسيك والعكس صحيح خلال المرحلة الأولى من كأس الدوريات.