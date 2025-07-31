منافس لصلاح؟ مبومو: لست بارعا في الشطرنج وهذا ما يميزها

أوضح بريان مبومو لاعب مانشستر يونايتد ممارسة لعبة الشطرنج كهواية.

وأصبح لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي منافس جديد في لعبة الشطرنج وتلك المرة مع الغريم التقليدي مانشستر يونايتد.

وقال الكاميروني عبر BBC: "لدي حساب في موقع الشطرنج، ألعب ضد أشخاص عشوائيين عبر الإنترنت، ولست بارعا جدا، تقييمي 800 على موقع اللعبة".

وأضاف "أنت تفكر كثيرا في الشطرنج، عندما تلعب كرة القدم تفكر، لكن في الشطرنج ربما تتوقع كل حركة أمامك لأنها لعبة استراتيجية، وفي كرة القدم الخطة هي أن نتحرك سويا".

وأكمل "أشاهد فيديوهات عبر يوتيوب وأتدرب على التطبيق، الأمر جيد للذهن وتستطيع تطوير مهارات جديدة".

وأتم "ألعب كرة القدم طيلة الوقت وكل يوم، لكن أحيانا يجب أن تحسن بعض المهارات، وأفضل فعلا الإبداع".

وانضم الدولي الكاميروني لمانشستر يونايتد قادما من برينتفورد بعقد لمدة 5 مواسم حتى 2030 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وسبق أن كشف صلاح "ألعب شطرنج كل يوم، أنا عاشق للعبة، في بعض الأحيان ألعب شطرنج مع ناس عشوائيين عبر الإنترنت، أشارك باسمي وأضع عدة أرقام مختلفة، ويقولون لي هل أنت محمد صلاح أقول نعم فيقولون أنت تكذب فأقول لهم نعم أنا أكذب".

وواصل "ألعب بشكل جيد، أنا لست ماجنوس كارلسن لكنني جيد، لا أحد لديه فرصة للفوز على ماجنوس، أتمنى أن ألعب ضده في يوم ما. رصيدي 1400 نقطة في تصنيف اللعبة".