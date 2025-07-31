أموريم: مستقبل هويلوند؟ لا أعلم ماذا سيحدث في نهاية سوق الانتقالات

لم يحدد روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد موقفه من مستقبل راسموس هويلوند مهاجم الفريق.

راسموس هويلوند النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وسجل الدنماركي هدفا في فوز مانشستر يونايتد على بورنموث بنتيجة 4-1 وديا فجر اليوم الخميس.

وقال أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد للصحفيين: "أنا سعيد للغاية بوجود راسموس هويلوند، لكن لا أعلم ماذا سيحدث في نهاية سوق الانتقالات".

وأضاف "الأهم أنه يسجل الأهداف ويتواصل بشكل جيد مع الفريق ويتطور".

وأكمل "مجددا، لا أعلم ماذا سيحدث لحين نهاية سوق الانتقالات، لكننا عانينا الموسم الماضي كثيرا بسبب قلة عدد الأهداف".

وانضم هويلوند لصفوف يونايتد من أتالانتا مقابل 75 مليون يورو في صيف 2023.

ومنذ انضمامه سجل 26 هدفا في 95 مباراة وتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي مانشستر يونايتد يوم الإثنين المقبل مع إيفرتون وديا ثم مع فيورنتينا الإيطالي يوم 9 أغسطس.