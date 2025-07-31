سكاي: إيزاك يتدرب في مقر ناديه السابق

الخميس، 31 يوليه 2025 - 12:52

كتب : FilGoal

إيزاك - نيوكاسل - باريس سان جيرمان

لا يزال موقف ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل الإنجليزي غامضا إذ يتدرب بمفرده في مقر نادي ريال سوسييداد الإسباني.

أليكساندر إيزاك

النادي : نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد

ويسعى ليفربول لضم الهداف السويدي، في ظل وجود رغبة من نيوكاسل في الحفاظ على نجمه.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن نيوكاسل على علم بمكان تدريبات إيزاك إذ غاب عن رحلة النادي في سنغافورة.

أخبار متعلقة:
إيدي هاو يكشف موقف إيزاك من التواجد مع الفريق في كوريا من أجل إيزاك؟ رومانو: لويس دياز سينتقل إلى بايرن بصفقة ضخمة إيدي هاو: هناك أشياء تحدث خلف الكواليس بشأن إيزاك.. ومحادثتنا ستظل سرية سكاي: تمهيدا لرحيل إيزاك؟ نيوكاسل يبدأ المفاوضات لضم سيسكو

وغاب السويدي عن المعسكر بسبب شعوره بألم طفيف في الفخذ.

وكان صاحب الـ 25 عاما قد أبلغ نيوكاسل برغبته في الانتقال لليفربول بعدما أبدى الريدز اهتماما بضم اللاعب.

ويتدرب إيزاك في مقر تدريبات ناديه السابق عندما يكون خاليا من أجل استعادة مستواه.

ويمتلك سوسييداد نسبة 10% من قيمة البيع المستقبلي لإيزاك من نيوكاسل، بالإضافة لـ 2% نسبة تضامن.

وانضم إيزاك لسوسييداد من بوروسيا دورتموند في 2019 وبعد 3 مواسم انتقل لصفوف نيوكاسل مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.

وخلال 3 مواسم مع نيوكاسل سجل إيزاك 62 هدفا في 109 مباراة بجميع المسابقات

ألكسندر إيزاك نيوكاسل ريال سوسييداد
نرشح لكم
في ظهور جيوكيريس الأول.. توتنام ينتصر على أرسنال وديا ذا أثليتك: توتنام يتفاوض مع بايرن ميونيخ لضم بالينيا منافس لصلاح؟ مبومو: لست بارعا في الشطرنج وهذا ما يميزها أموريم: مستقبل هويلوند؟ لا أعلم ماذا سيحدث في نهاية سوق الانتقالات مانشستر يونايتد يهزم بورنموث برباعية وديا ذا أثلتيك: الاتفاق تم.. تشيلسي يتفق مع أياكس على ضم جويل هاتو سلوت: المعسكر الشاق قد يكون سببا في إهدار الفرص ولفرهامبتون يعلن رحيل سيميدو.. ورومانو يكشف وجهته المستقبلية
أخر الأخبار
"من منطلق الاحترام المتبادل".. وكيل كولر يعلن إنهاء العلاقة التعاقدية مع الأهلي بالاتفاق 27 دقيقة | الدوري المصري
الثامن.. كهرباء الإسماعيلية يضم محمد سعيد جهينة ساعة | الدوري المصري
في ظهور جيوكيريس الأول.. توتنام ينتصر على أرسنال وديا ساعة | الدوري الإنجليزي
الرياضية: رابطة الدوري السعودي تستعد لإعلان أول 6 جولات.. وحجازي يواجه بطل آسيا ساعة | سعودي في الجول
أنمار الحائلي ينسحب من الترشح لولاية جديدة لرئاسة اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
لاعب أطلس: ميسي فهم الأمر بطريقة خاطئة.. وعقب اللقاء أعتذر لي ساعة | أمريكا
يامال يفتتح أهدافه بالرقم 10 في فوز برشلونة على سيول بسباعية 2 ساعة | الدوري الإسباني
ميلان ينهي رحلته الآسيوية باكتساح بيرث جلوري 9-0 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 3 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 4 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي
/articles/510295/سكاي-إيزاك-يتدرب-في-مقر-ناديه-السابق