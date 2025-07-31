أليو بادجي إلى سيفاس سبور التركي

الخميس، 31 يوليه 2025 - 00:08

كتب : FilGoal

أليو بادجي - سيفاس سبور

أعلن نادي سيفاس سبور التركي ضم السنغالي أليو بادجي، في صفقة انتقال حر.

أليو بادجي

النادي : سيفاس سبور

سيفاس سبور

وكشف سيفاس سبور الناشط في دوري الدرجة الثانية، عن تعاقده مع بادجي صاحب الـ27 عاما.

ولعب بادجي الموسم الماضي، لنادي ريد ستار بدوري الدرجة الثانية الفرنسي.

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وشارك بادجي الموسم الماضي في 30 مباراة، سجل 7 أهداف، وصنع 3.

اللاعب السنغالي صاحب الـ28 عاما لعب للنادي الأهلي في يناير 2020 قادما من رابيد فيينا النمساوي، قبل أن يرحل في يناير 2021 معارا إلى أنقرة غوجو.

وتوج بادجي مع الأهلي ببطولتي الدوري والكأس، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا.

ولعب بادجي في مسيرته لأندية رابيد فيينا النمساوي، والأهلي، وأنقرة غوجو وغازي عنتاب التركيين، وأميان وبوردو والنجم الأحمر الفرنسيين.

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أليو بادجي سيفاس سبور
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