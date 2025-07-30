في الجول يكشف آخر تطورات انتقال كوكا إلى قاسم باشا التركي

ينتظر النادي الأهلي ووصل عرضا جديدا من قاسم باشا التركي لضم أحمد نبيل كوكا بعد رفض العرض الأول.

ويسعى قاسم باشا لضم كوكا قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن قاسم باشا التركي عرض التعاقد مع أحمد نبيل كوكا مقابل 400 ألف يورو والأهلي رفض العرض.

النادي التركي وعد بإرسال عرض جديد مقابل 750 ألف يورو ولكن لم يرسله حتى الآن.

الأهلي يرغب في نسبة إعادة بيع 30% فيما يريد النادي التركي وضع 10% فقط.

ويمتد تعاقد كوكا مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل، ولذلك يفضّل الأهلي بيع اللاعب.

وسبق أن تلقى لاعب الوسط عرضا الصيف الماضي من ريو أفي البرتغالي رفضه الأهلي لحاجة الفريق الفنية. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن رغبة اللاعب هي الاحتراف في ظل تواجد أكثر من لاعب في مركز خط الوسط، ولعدم تفضيله اللعب كظهير أيسر خاصة بعد ضم محمد شكري.

وتم تصعيد كوكا للفريق الأول للأهلي في موسم 2019-2020 مع السويسري رينيه فايلر، وكانت أول مشاركة له مع الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

صاحب الـ 24 عاما خاض مع الأهلي87 مباراة سجل 2 وصنع 4 في جميع المسابقات وتوج بـ 12 لقبا.

وشارك كوكا في أولمبياد باريس 2024 وسجل هدفا ضد أوزبكستان وحقق المركز الرابع مع المنتخب الأولمبي.

كما شارك في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية وشغل مركز الظهير الأيسر ضد إنتر ميامي وبورتو.