الكشف عن موعد الفصل في قرار استبعاد كريستال بالاس من الدوري الأوروبي

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 19:27

كتب : FilGoal

كريستال بالاس

حددت المحكمة الرياضية الثامن من شهر أغسطس المقبل موعدا للاستماع إلى الطعن المقدم من كريستال بالاس حول استبعاده من الدوري الأوروبي حسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية.

وكان بالاس تأهل للدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي.

ولكن قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استبعاد بالاس من أوروبا بسبب ملكيته المشتركة مع نادي ليون الفرنسي وبالتالي هبوطه لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

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وطعن بالاس على القرار وبناء عليه سوف تستمع المحكمة الرياضية إليه في أغسطس المقبل.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في الـ11 من الشهر ذاته.

كريستال بالاس الدوري الأوروبي
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