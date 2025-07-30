تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد يوكوهاما.. وظهور أول لـ إيكيتيكي

يبدأ محمد صلاح بشكل أساسي في تشكيل ليفربول في المواجهة الودية ضد يوكوهاما مارينوس الياباني.

وستقام المباراة الودية في ملعب نيسان الذي يتسع لـ 72 ألف مشجع.

ويظهر الفرنسي هوجو إيكيتيكي في تشكيل ليفربول الأساسي لأول مرة بعد انضمامه قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وجاء تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: جورجي مامارداشيفلي

الدفاع: كونور برادلي - فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتيه – ميلوس كيركيز

الوسط: ريان خرافنبيرخ – دومينيك سوبوسلاي – فلوريان فيرتز

الهجوم: محمد صلاح – هوجو إيكيتيكي – كودي جاكبو

ويعود ليفربول لخوض المباريات الودية في اليابان لأول مرة منذ 2007.

وبدأ ليفربول ودياته بالفوز على بريستون 3-1 وستوك سيتي 5-0 ثم خسر من ميلان بنتيجة 4-2.

وسيلتقي ليفربول بعد ذلك يوم 4 أغسطس المقبل مع أتليتك بلباو الإسباني.

ويستهل الريدز موسمه بلقاء كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية يوم الأحد 10 أغسطس.

فيما سيبدأ مواجهات الدوري الإنجليزي يوم الجمعة 15 أغسطس بلقاء بورنموث.