فاركو: من يثير المشاكل كل موسم غير الأهلي والزمالك

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 11:02

كتب : FilGoal

فاركو

أوضح عاطف حنفي مدير الكرة لنادي فاركو رأيه من تعديل لوائح الموسم الجديد من الدوري المصري.

وقال عاطف حنفي مدير الكرة لنادي فاركو عبر القناة الأولى: "في الموسم الماضي عقد طه عزت رئيس لجنة المسابقات اجتماعا مع الأندية الـ 18 بعد اعتماد اللائحة من رابطة الأندية، فلماذا تم طلبنا؟".

وأضاف "في الموسم الحالي حدث العكس، وطلبوا منا التعديلات خلال فترة محددة، ولم نجد أي مشاكل في اللائحة".

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وأكمل "من يثير المشاكل كل موسم، ومن يستطيع الانسحاب ولديه القدرات غير الأهلي والزمالك تاريخيا في ظل وجود دعم جماهيري ضخم".

وواصل "لو فاركو قرر فعل نفس الأمر لن يهتم أحد بشأننا، والأمر مختلف في الأهلي والزمالك فهما الأكبر في مصر وإفريقيا".

وأتم "لوائح الموسم الجديد لا يوجد فيها مشاكل، والتعديل حدث في لوائح الانسحاب وأصبحت أوضح الآن".

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ويستهل فاركو موسمه بلقاء إنبي في استاد حرس الحدود يوم الأحد 10 أغسطس بالجولة الأولى من الدوري المصري.

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