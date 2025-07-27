بعد أزمة القمة وتوصيات التظلمات.. ما مصير المادة 63 في لائحة الدوري وعقوبة الانسحاب؟

في أزمة مباراة القمة الشهيرة في أولى جولات المرحلة النهائية للموسم الماضي من الدوري، كشفت لجنة التظلمات عن عدم قدرتها على تعديل قرار رابطة الأندية بسبب المادتين 62 و63، وتحديدا الأخيرة التي تحصن قرارات الرابطة تماما.

في النهاية وحتى هذه اللحظة، وحتى يجد جديد من المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، فإن قرار الرابطة باعتبار الأهلي خاسرا للمباراة دون خصم النقاط الـ 3 من رصيده هو الساري في النهاية، وبناء عليه توج النادي الأهلي بطلا للدوري المصري بنهاية موسم 2024-2025.

في ختام بيانها، أوصت لجنة التظلمات بإلغاء المادتين 62، و63، وتعديل بند عقوبة الانسحاب بخصم 6 نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم، فماذا فعلت الرابطة بهذه التوصيات؟

ماذا تقول اللوائح المذكورة لرابطة الأندية في توصيات لجنة التظلمات (عن موسم 2024-2025)؟

المادة 62

1 يعتبر كل حكم يرد في أي لائحة أو قرار سابق يخالف هذه اللائحة لاغيا وتسري هذه اللائحة اعتبارا من بداية موسم 2025-2024 إلى أنه في حال أي تعارض مع النظام الأساسي للرابطة تطبق أحكام النظام الأساسي.

2 تعتبر اللائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة الملحقة بتلك اللائحة جزء لا يتجزأ من اللائحة وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

ماذا تعني المادة 62؟ أي حكم يخالف هذه اللائحة يعتبر لاغيا وتسري هذه اللائحة بدءا من الموسم الحالي.

المادة 63

1- يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المسائل غير المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية او التحكيمية.

2- يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوة القاهرة او الظروف الطارئة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها او استئنافها امام أي من الجهات القضائية او التحكيمية.

3- لمجلس إدارة الرابطة وإدارة المسابقات حق تفسير مواد اللائحة ولا يجوز الاعتراض عليها او استئنافها امام أي من الجهات القضائية او التحكيمية.

ماذا تعني المادة 63؟ مجلس إدارة الرابطة من حقه إصدار قرارات نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها، ويحق له اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة ولا يجوز الاستئناف عليها أمام الجهات القضائية أو التحكيمية.

ماذا تغير في المواد السابقة في لائحة موسم 2025-2026؟

المادة 62: تاريخ الموسم فقط.. صار 2025-2026.. أما نص المادة فيبقى كما هو

المادة 63: إضافة بند واحد دون حذف أي من البنود السابقة

* يحق لمجلس إدارة الرابطة النظر في الشكاوى المقدمة من الأندية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

التوصية الوحيدة التي تم العمل بها من توصيات لجنة التظلمات:

في غير الحالات القهرية تعدل لائحة المسابقات بشأن الانسحاب من المباراة بخصم 6 نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم.

رابطة الأندية أرفقت بالمادة 24، البند 2 ما يلي:

في حالة اعتبار الفريق منسحباً من المباراة واستكمل المسابقة، يتم توقيع الغرامات المالية وفقا للائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة مع اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما 3 / صفر، بالإضافة إلى خصم عدد "3" نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما، ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة فور إصدار العقوبة مع معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقاً لتقرير الحكم والمراقبين.

ماذا يعني ذلك؟ العقوبة لا تزال خصم 3 نقاط بجانب احتسابه خاسرا للمباراة، ولكن يتم تطبيقها واحتسبابها الآن فور إصدار العقوبة كما أوصت لجنة التظلمات.