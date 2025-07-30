مواعيد مباريات الأربعاء 30 يوليو 2025.. ليفربول في اليابان ونيوكاسل مع نجوم كوريا

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 10:27

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد ميلان

تتواصل المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد في الدوريات الأوروبية الكبرى.

لمعرفة مواعيد اليوم الأحد والقنوات الناقلة من هنا.

وتبدأ المواجهات في الواحدة والنصف ظهرا بلقاء ليفربول مع يوكوهاما مارينوس الياباني، وتذاع على الشارقة الرياضية.

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وسيلتقي نيوكاسل الإنجليزي مع نجوم الدوري الكوري الجنوبي في الثانية ظهرا في مباراة غير مذاعة.

وفي السادسة والنصف تعرض أون سبورت 1 مباراة ريال مايوركا الإسباني ضد ليون الفرنسي.

وبعد نصف ساعة وعلى أون سبورت 2 تُعرض مباراة ستراسبورج الفرنسي ضد أودينيزي الإيطالي.

وفي فجر اليوم وعبر قنوات بي إن سبورتس تذاع المباريات الودية الخاصة بالدوري الإنجليزي.

ويلتقي وست هام مع إيفرتون في الواحدة والنصف صباح الخميس على بي إن سبورتس 2.

وبعدها تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث في الرابعة والنصف من فجر الخميس.

ليفربول وديات مواعيد مباريات اليوم
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