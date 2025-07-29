رومانو: مانشستر سيتي يمنح الضوء الأخضر لرحيل حارسه

منح مانشستر سيتي الضوء الأخضر لحارسه الألماني ستيفان أورتيجا للرحيل عن الفريق.

ستيفان أورتيجا النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وكتب فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات: "مانشستر سيتي أخبر ستيفان أورتيجا بإمكانية رحيله هذا الصيف بعد وصول ترافورد".

وتعاقد مانشستر سيتي مع الحارس الشاب جيمس ترافورد قادما من بيرنلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع ترافورد على عقود انضمامه إلى مانشستر سيتي حتى 2030.

وذكر موقع أثلتيك أن قيمة الصفقة ستتكلف 27 مليون جنيه إسترليني (36.3 مليون دولار).

وانضم أورتيجا إلى مانشستر سيتي قادما من أرمينيا بيلفيلد في صيف 2022.

ولعب أورتيجا الموسم الماضي 22 مباراة في كافة البطولات مع مانشستر سيتي.

وتوج أورتيجا مع مانشستر سيتي بألقاب دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وبطولتين للدوري الإنجليزي، وبطولة لكأس إنجلترا، والدرع الخيرية، بالإضافة للتتويج بكأس العالم للأندية بنظامه القديم.

ويعد ترافورد صاحب الـ22 عاما أحد ناشئي مانشستر سيتي، وخرج بعض الوقت على سبيل الإعارة في أكرينجتون ستانلي وبولتون واندررز، قبل الانتقال بشكل نهائي إلى بيرنلي في صيف 2023.

وأبدى نيوكاسل اهتمامه بضم الحارس خلال فترة الانتقالات، إلا أن مانشستر سيتي وضع ترافورد في خططه وأبرم الاتفاق أولاً.

وتداولت أنباء عن إمكانية رحيل إيدرسون مع نهاية الموسم المنقضي، بعدما تلقى عرضا من الدوري السعودي.

وخلال الموسم الماضي تلقى ترافورد 16 هدفا في 45 مباراة، ليقود فريقه للحفاظ على شباكه نظيفة في 29 مباراة كأقوى خط دفاع في تشامبيون شيب، والتأهل المباشر إلى الدوري الإنجليزي.

وضم جاريث ساوثجيت المدير الفني لإنجلترا ترافورد في القائمة الأولية لمنتخب الأسود الثلاثة المشاركة في بطولة يورو 2024 والتي ضمت 33 لاعبا بينهم 4 حراس.

وتواجد ترافورد إلى جانب جوردان بيكفورد وآرون رامسديل ودين هندرسون، ولكن تم استبعاده قبل انطلاق البطولة.

وفشل نيوكاسل في التفوق بصراع الصفقات، بعدما لم ينجح في إتمام الاتفاق مع دين هاوسن المنتقل إلى ريال مدريد، وهوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول الجديد، وجواو بيدرو، وليام ديلاب مهاجمي تشيلسي، وبريان مبيومو نجم مانشستر يونايتد الجديد، ثم ترافورد الذي نجح مانشستر سيتي في خطفه.