غموض حول موعد عودته.. برشلونة يعلن خضوع تير شتيجن لجراحة

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 18:16

كتب : FilGoal

مارك أندريه تير شتيجن

أعلن نادي برشلونة الإسباني خضوع حارس مرماه مارك تير شتيجن لعملية جراحية ناجحة لعلاج آلام أسفل الظهر.

وكشف النادي في بيان رسمي: "خضع تير شتيجن لعملية جراحية أخرى لعلاج آلام أسفل الظهر، أجرتها الدكتورة أميلي ليجليس تحت إشراف الخدمات الطبية للنادي في عيادة بوردو ميرينياك الرياضية."

وأتم بيان برشلونة "لن يكون اللاعب متاحًا للمشاركة في المباريات، وستحدد فترة الاستشفاء والتعافي موعد عودته."

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ويحتاج برشلونة لغيابه لمدة تصل إلى 4 أشهر حتى يتمكن من استغلال راتبه في تسجيل اللاعبين، بينما سبق وأن أعلن الألماني بنفسه أن غيابه سيستغرق 3 أشهر.

رسالة تير شتيجن

كتب تير شتيجن رسالة عبر حسابه على موقع إكس لإعلان خضوعه لجراحة في ظهره: "اليوم صعب عليّ شخصيا، فأنا أرتدي ألوان وقميص نادي برشلونة بفخر كبير، سواءً داخل الملعب أو خارجه، في لحظات النجاح وفي الأوقات الصعبة".

وأضاف "جسديًا ورياضيًا، أشعر أنني في حالة جيدة جدًا، مع أنني للأسف لازلت أشعر بالألم".

وأكمل "بعد مناقشاتٍ مكثفة مع الفريق الطبي لنادي برشلونة وخبراء خارجيين، فإن أسرع وأسلم طريقة للتعافي التام هي جراحة الظهر".

وتابع "بعد آخر عملية جراحية لي في الظهر، عدت إلى الملاعب بعد 66 يومًا، ما يقارب شهرين، وهذه المرة يعتقد الأطباء أن حوالي 3 أشهر ستكون ضرورية كإجراء احترازي لتجنب أي مخاطر".

وأتم "معنويًا، يؤلمني كثيرًا عدم قدرتي على دعم الفريق خلال هذه الفترة، ولكن لحسن الحظ، عملية إعادة التأهيل سهلة، وطريق العودة واضح، سأُبقيكم على اطلاعٍ دائم على عملية التعافي، وأودُّ أن أشكركم جميعًا من أعماق قلبي، على وقوفكم الدائم بجانبي".

الموقف الحالي مع النادي

تعاقد برشلونة مؤخرًا مع الحارس جوان جارسيا، وجدد عقد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

ووفقًا للتقارير، فإن مدرب الفريق هانز فليك تحدث مع تير شتيجن وأبلغه بأنه لن يكون الحارس الأول أو الثاني في الفريق خلال الموسم المقبل.

وبعد إعلانه عن غيابه لـ 3 أشهر بشكل فردي، كشفت صحيفة سبورت إن النادي قرر سحب شارة القيادة من الحارس الألماني.

وتسعى إدارة برشلونة إلى التخلص من تير شتيجن خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في حين أن اللاعب يرفض الرحيل حتى الآن.

ولعب حارس برشلونة الماضي المنقضي 8 مباريات في الدوري، ومباراة في دوري أبطال أوروبا فيما غاب بقية الموسم للإصابة.

وانضم تير شتيجن لصفوف النادي الكتالوني في صيف 2014 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

ومنذ ذلك الوقت فاز مع النادي بدوري أبطال أوروبا 2015، والدوري الإسباني 6 مرات.

برشلونة تير شتيجن
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