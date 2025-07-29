توماس فرانك: مواجهة أرسنال ستكون أكثر من مجرد مباراة ودية.. ونبحث عن لاعبين جدد

شدد توماس فرانك مدرب توتنام الجديد على اهمية مواجهة فريقه الودية المرتقبة ضد أرسنال.

ويلعب توتنام ضد أرسنال يوم الخميس في مباراة ودية بهونج كونج ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وقال توماس فرانك مدرب توتنام في مؤتمر صحفي:"مواجهة أرسنال الودية ستكون أول تحد كبير لي مع الفريق. بالنسبة لي ستكون أكثر من مجرد مباراة ودية"

وأضاف "أرسنال من أفضل الفرق في العالم حاليا. كما أننا نعرف جيمعا حجم المنافسة بين الفريقين".

وتابع "محمد قدوس انضم لنا وأظهر كفاءته بالفعل. لكننا، بالطبع نبحث عن لاعبين جدد".

وشدد "سون كان أحد أفضل اللاعبين في توتنام خلال السنوات الـ10 الماضية، لعب بشكل جيد على الجهة اليسرى، وقدم مباريات رائعة أيضا كمهاجم صريح".

وأتم "بشكل عام، أنا سعيد بالفريق. نحن ندرك الجوانب التي قد نرغب في تعزيزها".

ويستعد توماس فرانك لخوض موسمه الأول مع توتنام قادما من برينتفورد بعدما تولى المخمة خلفا للأسترالي أنجي بوستيكوجلو.