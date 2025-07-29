المصري اليوم: القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة

ألقت الجهات الأمنية بمطار القاهرة الدولي القبض على رمضان صبحي لاعب بيراميدز خلال عودة الفريق من تركيا حيث أقام معسكره التحضيري للموسم الجديد.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وبحسب صحيفة المصري اليوم فإن القبض على اللاعب يعود إلى صدور حكم قضائي ضده في قضية تزوير وأداء شخص آخر الامتحانات بدلا منه.

وكان أشرف عبد العزيز محامي اللاعب قد نفى عبر بيان أصدره يوم 14 مايو الماضي ما تم تداوله بشأن أداء شخص آخر الامتحانات بدلا من رمضان صبحي.

وغاب رمضان صبحي في مباراة فريقه الودية ضد قاسم باشا التركي.

وقال مصطفى المنيري طبيب الفريق عبر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز في وقت سابق: "رمضان صبحي شعر بشد خفيف في العضلة الضامة خلال المران الذي سبق المباراة".

وأضاف "الجهاز الفني فضل إبعاده عن المباراة الودية، على أن يجري أشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة وموعد مشاركته في المران الجماعي".

وكان بيراميدز قد أنهى الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الثاني.

وتوج الفريق خلال الموسم الماضي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل.